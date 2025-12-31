我是廣告 請繼續往下閱讀

前進全球最大消費性電子展CES，即將在明年1月6日在美國拉斯維加斯登場，國科會率領57家廠商參展，其中4家廠商在全球3600件產品中脫穎而出拿到CES創新獎。國科會主委吳誠文指出，不要只做供應鏈的一環，要把全台供應鏈整合成國家隊，同時科技產業要往中南部移動，並結合傳統產業，一起轉型成人工智慧之島。國科會台灣科技新創基地將CES展，以「Daily TAIWAN」為主題，象徵用百工百業日常小ai成就臺灣智慧之島的大AI。國科會輔導培育的團隊：帝濶智慧科技（DeCloak Intelligences）、史詩科技（Epic Tech Taiwan）、華得生技國際（HUA TEC International）與憶象（Memorence AI）獲得創新獎，也在展前記者會中跟吳誠文等國科會團隊展示科技實力。帝濶智慧科技得獎作品「DeCloakBrain」是為機器人設計的AI決策平台，在不使用原始敏感影像的情況下，仍完成環境判斷與任務執行，目標鎖定美國奧運期間路上巡檢的標案。吳誠文提醒，也要顧及台灣市場，結合台灣供應鏈，並且在中文系統中採用我國語言模型，避免「智能」等辭彙。華得生技的「Nano CAST」為全球首創結合半導體生物晶片與AI自動化的癌症檢測平台，僅需16毫升血液即可高效率分離循環腫瘤細胞，捕獲率與靈敏度均超過 90%；副總經理唐建翔表示，目前主要瞄準海外市場，如東南亞、日本等，國內目前則有花蓮慈濟有使用，明年三總也將加入。史詩科技則憑藉「G.Talk智慧對講系統」獲獎，源自於「中保好生活」物業管理平台，希望減少對講機等耗能，用6公克的數位標籤取代傳統硬體，喊出十年可減少 26 公噸二氧化碳排放，讓民眾用手機觸碰NFC晶片就可以通話、留言。憶象的「Operagents」的即時AI學習系統，透過影像擷取多模態圖文知識庫，支援企業持續更新及累積資料庫擴充，再利用獨家研發的「記憶驅動的即時學習」核心技術，快速因應智慧製造流程、操作或辨識條件的變動，可即時修正判斷並更新流程，有效提升整體製程品質與效率。本次參展廠商部分和警衛、資安、防護相關。吳誠文表示，在地緣政治下，安控跟軍工是每個國家都要準備的，以我國科技產業實力，跟傳產整合，未來產業發展潛力極大；新創團隊也看到機會，希望透過科技角色來保衛國家。為達到全民智慧生活圈，吳誠文指出，科技產業現在在北部發展強壯，但未來希望慢慢往中南部移動，人才資源等當地已經具備，希望結合供應鏈中會用到的傳統產業零組件，帶動整個供應鏈一起轉型、提升附加價值，讓傳產整合到科技業終端產品、應用服務中，達到成為人工智慧之島目標。