中共這次軍演有點沒來由，既沒有美國高層官員來訪，川普近期也沒說什麼友台的話，甚至還跟習近平拉近距離，就算日相高市的「台灣有事論」，講話的時間點也在一個月前。發動軍演唯二的可能性，就是第一、以後這種不先預告的軍演會成為常態，換言之，中共軍演將不會再有前因後果。第二、根據日美媒體的推測，軍演最大的原因，雖然不是檯面上立即的導火線、但其實是近期美國對台軍售案。另外筆者也看到一種說法，就是川普現在儘管打算美中和，但對台灣就是賣比較「符合台灣現況」需要的武器。然後過去川普1.0時三不五時就派美國軍艦穿越台海甚至跟共艦對峙的劇碼，使用頻率會降低很多。川普2.0的兩手策略就是，一邊跟習近平交好談經濟，另一邊低調賣台灣武器讓台灣繼續自行練兵，遇到共軍可能「由訓轉演、由演轉戰」的策略，台灣應該逐漸能夠發展出一套防禦甚至反制的軍事作為。而共軍不斷圍台演習就會是最佳的台軍練兵場。第二種說法是有依據的，我們來看幾項事實。首先，近期美國對台軍售案高達111億美元。這項軍售案的重點已經大幅轉向，從過去台北喜歡買的昂貴F-16戰機與大型軍艦等高價項目，轉向專門用於阻止中國在台灣沿岸登陸的武器系統，內容包括：82 套海馬斯高機動性多管火箭系統（HIMARS）與 420 枚陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），總值 40.5 億美元；60門自走榴彈砲與 60 輛彈藥履帶補給車，總值 40.3 億美元；1,050 枚「標槍」（Javelin）飛彈及相關設備，價值 3.75 億美元；1,545 枚「拖式」（TOW）飛彈，價值 3.53 億美元。另外也包括 Anduril 公司 的 ALTIUS-700M 滯空攻擊彈藥系統，即被形容為「神風無人機」的無人飛行載具（UAV），價值 11 億美元。其次，這是川普任內第二次對台軍售，而且金額規模遠高於第一次。第一次只有3.3億元，第一次主要是F-16戰機、C-130運輸機以及台灣自製戰機的維修零件。所以從第一次到第二次的軍售項目量與質的大幅改變，我們可以推估川普本人的想法或者至少其國安、國防部門對他的建議是：賣給台灣的軍售最主要的目的就是要能防止共軍成功登灘，譬如海馬斯多管火箭與榴彈砲可以摧毀將共軍部隊送上台灣沿岸的船艦與登陸艇，甚至可以摧毀已登灘的共軍陣地部隊。事實上，阻共軍於灘頭的想法，本來就是與台灣國軍「濱海決戰、灘岸殲敵」的信念相吻合。此外，美對台第二次軍售項目之所以大幅改變，據國際媒體的分析，還是跟俄烏戰爭之後，只要讓侵略方成功入侵後續就沒完沒了的經驗有關。俄軍從烏東陸路侵入視為開始，而對於台海來說，共軍只要登陸成功，就是沒完沒了的開始。因此，就川普政府現在的思維，就是避免共軍風格的諾曼第登陸(D-day)。事實上，在寫這篇文章的十五個小時之前，川普跟以色列總統納坦雅胡舉辦聯合記者會之際，有記者問到他對於這次習近平的軍演有何看法？川普說「我跟習關係很好，但習沒有跟我提這次軍演的事情，我當然也看到了軍演，但我相信他不會這樣做（可能指軍演或發動戰爭）」。記者追問你會擔心台海局勢嗎？川普說一點也不會。顯示了華府對於接下來共軍這種時不時無預警式的軍演已經有心理準備，這次川普不會意外，下次川普也不會意外。不意外的可能原因是川習之間已有了共識，川普了解習近平在面子上有要美方不要干預台灣問題的壓力，這壓力來自中共內部，同時這壓力現在已經轉化為必須要以軍演來展現才能紓解，更不用說台灣現在當家的是中共最討厭的民進黨。但川普給的底線可能是習近平要能承諾維持高張力的軍演，但鬥而不破的軍演不能演變成Dday。另一方面，川普維持這表面張力的方式是加碼給適合台灣現況的軍售。尤其11月初與12月兩次軍售是前一陣子對台關稅與川習會等對台不利氛圍之下延宕了一段時間的動作，軍售台灣這件事情就算習近平不喜歡，為了防止習近平擦槍走火或另懷鬼胎，這也是川普必須要買的「雙保險」。重點是，川普的算計是台灣買了美國武器，就必須自己負責自己的防禦。過去美軍戰略模糊下卻可能在最後時刻干預台海的標準可能會更高，也就是美軍對台海的戰略內縮可能更為嚴峻。回到前面所提的第二次軍售目的在防止共軍登陸，《日經》報導台北方面其實在川普就任這一年以來，已對華府表示針對中共日漸頻繁的灰色地帶戰略，包括這次這種圍島演習，在戰備上有新的要求，跟美國也需要擬定新的偕同計畫。但《日經》發現儘管川普認知到台灣現在最需要的是反Dday的武器，但對於灰色地帶戰略這一塊，美方還沒有太多正面的回應。儘管目前普遍的認知，是世界上每天有超過一半的船運會經過台海，因此不要說美國，全世界各大國都禁不起台海發生戰爭時封鎖海峽，最後都會被迫介入。但習近平的確也發現這種把台灣越鎖越緊的圍島演習似乎是可行的。更不用說台灣內部現在又有一個會跟習附和的國民黨主席鄭麗文這一類型的政治人物。就這一點而言，圍島攻勢作為一種影響台灣民心士氣的新戰爭型態，的確是台灣國防2026年應該專注克服的最大挑戰。（完）●作者：邱師儀／東海大學政治系教授、德州聖湯瑪士大學國際關係系訪問學者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com