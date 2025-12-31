我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一卡通iPASS MONEY重磅回饋千萬一卡通綠點大方送及抽台積電股票等值儲值金。（圖╱一卡通提供）

在活動期間內只要用戶的「常用轉帳清單」中儲存之LINE好友對象達三人（含）以上，並進行指定轉帳，即有機會抽中台積電股票乙張之iPASS MONEY等值儲值金，每人最高30 次抽獎機會。除了轉帳互動，iPASS一卡通更將回饋延伸至生活消費， 用戶只要在活動期間內使用 iPASS MONEY累積消費每滿100 元，即可額外獲得一次抽獎機會，最引人注目的是，因消費而獲得的加碼抽獎次數「無上限」，消費越多，中獎機會越高！讓用戶在享受便利服務的同時，也有機會獲得投資神山的驚喜大禮，成為財富有感增值的大贏家。

隨著2026年即將到來，一卡通iPASS MONEY電支服務移轉至獨立APP已進入最後倒數，為確保用戶數位支付生活不受影響，一卡通公司今（31）日表示，服務將全面移轉至「一卡通 iPASS MONEY」APP，完整保留用戶原有的帳戶餘額、轉帳及繳費功能外，並同步迎來介面效能的全面升級。而即日起也將推出重磅回饋，大獎將抽台積電股票之等值儲值金。一卡通指出，為了回饋廣大用戶的支持，即日起（12月31日）推出重磅回饋活動。本次活動不僅投入高達價值新台幣1000萬一卡通綠點，更祭出「台積電股票乙張之等值儲值金」大獎，旨在讓下載「一卡通iPASS MONEY」APP的用戶體驗更流暢的數位金融服務。因應即將到來的新春佳節，iPASS MONEY推出「好運轉轉樂」活動，本次活動主打「包包有獎」，，讓日常好友間的資金往來更添趣味與實質回饋。本次大獎將於2026年3月10日正式抽出並公告於官網及iPASS MONEY APP。請用戶儘速下載並啟用「一卡通 iPASS MONEY」APP，在享受多元支付便利的同時，也別錯過領取千萬一卡通綠點與抽台積電股票乙張等值儲值金大獎的絕佳機會。