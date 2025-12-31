我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天上午已有數百名歌迷在現場搶佔最佳位置，有歌迷從台北、台中、高雄前來，甚至昨晚就在台南過夜。(圖／南市府提供)

「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，即將於今（31）日晚間迎來最高潮的跨年晚會，除集結台、韓、港、日等知名藝人接力演出，還包括香港新生代男神魏浚笙、搖滾天團八三夭、金獎百變歌姬9m88、超人氣樂團理想混蛋、金曲樂團麋先生、金曲歌后李竺芯等華麗演出陣容等等，光是歌手名單就已經讓許多歌迷迫不及待的想奔赴現場一睹偶像風采。今天上午已有數百名歌迷在現場，有歌迷從台北、台中、高雄前來，甚至昨晚就在台南過夜，就只是為了搶佔最佳位置幫支持的偶像應援打氣，非常熱情。台南市今年的跨年演唱會的司一如以往的豪華，主辦單位估計晚間將湧入高達數10萬人次的進出，為落實安全措施，台南市警局特別增派警力強化治安、交通、防踩踏等勤務，同時活動前出動防爆犬，及派員持金屬探測器對後台、周圍實施場檢，確保安全滴水不漏。南市府也呼籲參加跨年晚會的民眾，務必注意安全以及做好保暖措施。市長黃偉哲表示，針對一年一度的跨年演唱會，市府希望來參加演唱會的市民朋友們都能開心的來聽歌，然後帶著幸福的笑容回家。為避免日前台北發生的隨機傷人意外事件出現在台南，南市府對於今晚的公共安全會以最嚴肅的態度來應對，料敵從寬，市府多一分的準備市民就少一分的危險，感謝警察同仁辛苦的檢查與戒備，盼望今日大家都能來演唱會感受到市府為大家準備的快樂與幸福。警察局指出，為確保活動安全順利進行，警察局轄區第四分局規劃熱時熱區加強交通疏導，增派警力民力加強場地安檢，總計部署警力318名民力44名共362名，投入特殊任務警力編組（霹靂小組）及派遣偵爆犬支援入場巡檢，加強安全維護，分區巡邏全程開啟肩燈，以提高見警率，並輔以遠端監視器即時監控，預防踩踏事故發生及治安事件疏處，同時啟動主辦單位聯防機制，在29日共同舉行跨局處維安演練，整合各單位即時反應機制，強化人流控場及突發事故應變處置能力，並動員民力團隊進行複式部署，全面防範突發治安事件。今年的跨年演唱會，除了邀請多達15組台、港、日、韓藝人登台勁歌熱舞，主辦單位也獲開基玉皇宮贊助在跨年倒數之後規劃長達180秒的花火秀，安排總數近3,500發煙花，其中450發的染色煙花搭配，精采程度保證是歷年之最。開基玉皇宮連續5年贊助跨年煙花秀，讓台南的跨年演唱會更臻完美。開基玉皇宮主委涂大松表示，台南好young系列活動已建立出城市品牌及好口碑，很榮幸能參台南市的跨年活動，為社會大眾盡一份心力。主辦單位也提醒大家，依據氣象署預報，今晚跨年時台南市氣溫約在16-24度間，早、晚溫差大，請大家參加跨年時記得要帶外套做好保暖，快快樂樂出門，平平安安回家。