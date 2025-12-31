我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄全家海神與總教練費雪結束合作關係。（圖／高雄全家海神提供）

▲接下代理總教練重任的朱永弘（朱哥），是海神隊自2021年建隊以來的核心教練成員。（圖／高雄全家海神提供）

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神職業籃球隊於今日（31日）正式宣佈，球團已與德國籍總教練費雪（Mathias Fischer）達成離隊協議，雙方合作關係即日終止。球團同步宣布，代理總教練一職將由助理教練朱永弘接任，期盼透過人事改組，為目前陷入戰績泥淖的海神隊注入新氣象。費雪教練上賽季帶領海神隊闖進總冠軍賽，最終拿下亞軍，其溫和的執教形象被球迷親切稱為「神父」。然而本賽季海神表現起伏不定，目前開季僅繳出4勝10負、排名聯賽墊底的戰績。球團在慎重考量後決定調整教練團配置，並特別感謝費雪教練過去一年多的付出與貢獻，祝福其未來發展順遂。接下代理總教練重任的朱永弘（朱哥），是海神隊自2021年建隊以來的核心教練成員，先後輔佐過澳洲籍喬伊斯（Brendan Joyce）與德國籍費雪兩任教練。朱永弘在球員時期以強悍的身體對抗著稱，退役後深耕基層籃球教育超過十年，執教資歷橫跨國中、高中及大學。海神球團高度肯定其扎實且嚴謹的訓練方針，特別是在季前體能訓練、防守體系建構，以及協助年輕球員銜接職業賽場方面，具備不可替代的團隊基石地位。面對球隊低潮接掌帥印，代理總教練朱永弘強調目前的首要任務是「認清現況、改善現況」。他感性表示：「雖然我們正經歷連敗，但我們不是弱者。壓力使人成長，希望球員能感受到球迷對海神的期待，一起突破困境，找回海神的初心，為榮耀而戰。」高雄全家海神隊目前正積極進行戰術調整與心態重整，期待在「朱哥」的帶領下，能發揮強大的團隊執行力，將扎實的防守與分明的角色定位轉化為場上的勝場。