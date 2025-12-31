我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年即將來臨，今（31）日是台股2025年封關日，台積電今日開低後狂飆，盤中一度再創新天價，來到1550元，而台積電創高之下，若沒賣出手中的股票，董事長魏哲家一家人持股一年增加逾30億，創辦人張忠謀則身價逼近2000億元，成為千億富豪。台積電今日盤中再寫下新紀錄，來到1550元，市值約40.1兆元。證交所資料顯示，截至今年11月，魏哲家目前個人持有台積電股票張數為7217張，若加計配偶及家人名下約700張，合計持有7917張台積電股票。若以今日台積電盤中新天價1500元來估算，魏哲家個人持有股票市值約111.86億元，其家人市值則約為10.85億元，合計總市值近123億元。而張忠謀退休前持有約12.5萬張股票，若退休後也一張未賣，以盤中股價1550元計算，持股市值將達約1937億元，身價一年增加約594億元。此外，台積電副總經理秦永沛持有台積電股票約5108張，換算市值約79.17億；副總經理何麗梅則持有4580張，市值約70.99億元。