隨著 2025 年進入尾聲，許多會員正準備動用累積一整年的回饋金。好市多（Costco）官方於近日公布了最新一波好市多跨年優惠 2026 清單，除了家電大降價，更有許多應景的年節新品上架。特別是針對好市多「好多金」12月 期間（即日起至1月18日）的加碼活動，讓不少主婦與小資族蠢蠢欲動，準備在跨年周大補貨。
📍本周好市多優惠重點摘要
• 震撼折扣： TCL 75 吋電視現折 7000 元，幅度全場最高，只到1月4日。
• 隱藏黑馬： 569 元富士櫻花樹掀起社群討論，詢問度爆表。
• 年節必備： 櫻桃禮盒、鮑魚罐頭與龍虎斑特價，送禮自用兩相宜。
居家賞櫻不是夢！隱藏版櫻花樹評價爆棚
台灣好市多在官方臉書動態發布的眾多新品中，最吸引眼球的莫過於「富士櫻花樹（150-180cm）」，售價 569 元。這類活體植栽過去曾引發搶購潮，網友對其好市多櫻花樹評價普遍認為 CP 值極高，是打造過年居家儀式感的首選。
有會員分享多年前買的櫻花樹持續開花，大讚：「沒有讓我失望。」內行人建議要「挑的時候記得要挑芽眼多一點的」，並且「每年中秋過後就會開始施肥」，就能確保年年有櫻花賞。
此外，針對跨年聚餐與年節送禮，好市多櫻桃禮盒價格也正式揭曉，空運紐西蘭櫻桃禮盒（2公斤）售價 1699 元。搭配澳洲鮑魚罐頭與龍虎石斑魚片（現折 190 元），整張好市多必買清單 2026 已能嗅到濃厚年味。
激省對照表：這 10 樣東西現在買最划算
我們從繁雜的優惠中，精選出折扣力道最強、最具話題性的 10 項單品。無論是要升級家電還是囤積民生用品，看這一表就夠：
購物攻略：好多金是什麼？怎麼用最划算？
對於好市多的忠實會員來說，除了看準折扣，活用「好多金」（Costco Rewards）更能省下大筆開銷。好多金是什麼？這是持「富邦好市多聯名卡」消費累積的回饋金，1 元好多金可折抵 1 元新台幣。
• 折抵時間： 每年 1 月至 2 月開放於全台賣場折抵（實際依官方公告為準）。
• 如何使用： 結帳時主動告知工作人員要使用「好多金折抵」，即可直接扣抵消費或折抵續期會費。
• 操作建議： 這次「好多金加碼優惠」活動（12/22-1/18）與折抵期間重疊，建議會員先下載 Costco App 查詢餘額，屆時搭配這份必買清單，等於「用回饋金買折扣品」，省上加省！
這波跨年優惠涵蓋了從客廳電視到餐桌鮑魚的所有需求。若要搶購熱門的櫻花樹或櫻桃禮盒，建議在開店前半小時抵達賣場，避免空手而歸。
資料來源：台灣好市多臉書
|類型
|商品名稱
|優惠重點
|推薦原因
|大型家電
|TCL 75吋OLED顯示器
|現折 $7000
|全場折扣王，跨年追劇神器。
|質感植栽
|富士櫻花樹
|$569 (新品)
|$500 級距最強居家裝飾，吸睛度高。
|廚房必備
|飛利浦氣炸鍋
|現折 $1200
|明星商品折扣破千，換機好時機。
|生鮮送禮
|空運紐西蘭櫻桃禮盒
|$1699 (新品)
|季節限定，跨年送禮的最體面選擇。
|生鮮美食
|龍虎石斑魚片
|現折 $190
|年夜飯高檔食材，省錢又有面子。
|圍爐囤貨
|澳洲鮑魚罐頭 (2入)
|$1399 (新品)
|經典年菜必備，新品搶先上架。
|隱藏好茶
|IRIS OHYAMA 焙茶
|現折 $120
|日系名牌難得特價，濃郁茶香愛好者必入。
|保養必備
|舒特膚長效潤膚霜
|現折 $100
|冬季乾癢救星，家庭常備囤貨款。
|美妍補給
|膠原蛋白粉 (680g)
|現折 $230
|保養類大單折扣，年前修復氣色最划算。
|民生消耗
|五月花抽取式衛生紙
|現折 $70
|每戶必備剛需，趁優惠一次搬三箱。
這波跨年優惠涵蓋了從客廳電視到餐桌鮑魚的所有需求。若要搶購熱門的櫻花樹或櫻桃禮盒，建議在開店前半小時抵達賣場，避免空手而歸。