隨著 2025 年進入尾聲，許多會員正準備動用累積一整年的回饋金。好市多（Costco）官方於近日公布了最新一波好市多跨年優惠 2026 清單，除了家電大降價，更有許多應景的年節新品上架。特別是針對好市多「好多金」12月 期間（即日起至1月18日）的加碼活動，讓不少主婦與小資族蠢蠢欲動，準備在跨年周大補貨。

📍本周好市多優惠重點摘要
  •  震撼折扣： TCL 75 吋電視現折 7000 元，幅度全場最高，只到1月4日。
  •  隱藏黑馬： 569 元富士櫻花樹掀起社群討論，詢問度爆表。
  •  年節必備： 櫻桃禮盒、鮑魚罐頭與龍虎斑特價，送禮自用兩相宜。

▲風信子盆花（5球裝2入搭配6吋盆）售價529元也很受歡迎。（圖／台灣好市多臉書）
居家賞櫻不是夢！隱藏版櫻花樹評價爆棚
台灣好市多在官方臉書動態發布的眾多新品中，最吸引眼球的莫過於「富士櫻花樹（150-180cm）」，售價 569 元。這類活體植栽過去曾引發搶購潮，網友對其好市多櫻花樹評價普遍認為 CP 值極高，是打造過年居家儀式感的首選。

有會員分享多年前買的櫻花樹持續開花，大讚：「沒有讓我失望。」內行人建議要「挑的時候記得要挑芽眼多一點的」，並且「每年中秋過後就會開始施肥」，就能確保年年有櫻花賞。

▲會員分享幾年前買的好市多櫻花年年開花。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
此外，針對跨年聚餐與年節送禮，好市多櫻桃禮盒價格也正式揭曉，空運紐西蘭櫻桃禮盒（2公斤）售價 1699 元。搭配澳洲鮑魚罐頭與龍虎石斑魚片（現折 190 元），整張好市多必買清單 2026 已能嗅到濃厚年味。

▲龍虎石斑魚片現省190元，到1月18日止。（圖／台灣好市多臉書）
激省對照表：這 10 樣東西現在買最划算
我們從繁雜的優惠中，精選出折扣力道最強、最具話題性的 10 項單品。無論是要升級家電還是囤積民生用品，看這一表就夠：

類型 商品名稱 優惠重點 推薦原因
大型家電 TCL 75吋OLED顯示器 現折 $7000 全場折扣王，跨年追劇神器。
質感植栽 富士櫻花樹 $569 (新品) $500 級距最強居家裝飾，吸睛度高。
廚房必備 飛利浦氣炸鍋 現折 $1200 明星商品折扣破千，換機好時機。
生鮮送禮 空運紐西蘭櫻桃禮盒 $1699 (新品) 季節限定，跨年送禮的最體面選擇。
生鮮美食 龍虎石斑魚片 現折 $190 年夜飯高檔食材，省錢又有面子。
圍爐囤貨 澳洲鮑魚罐頭 (2入) $1399 (新品) 經典年菜必備，新品搶先上架。
隱藏好茶 IRIS OHYAMA 焙茶 現折 $120 日系名牌難得特價，濃郁茶香愛好者必入。
保養必備 舒特膚長效潤膚霜 現折 $100 冬季乾癢救星，家庭常備囤貨款。
美妍補給 膠原蛋白粉 (680g) 現折 $230 保養類大單折扣，年前修復氣色最划算。
民生消耗 五月花抽取式衛生紙 現折 $70 每戶必備剛需，趁優惠一次搬三箱。
▲ TCL 75 吋電視現折 7000 元，幅度全場最高，優惠到1月4日為止。（圖／台灣好市多官網）
▲五月花衛生紙現折70元。（圖／台灣好市多臉書）
購物攻略：好多金是什麼？怎麼用最划算？
對於好市多的忠實會員來說，除了看準折扣，活用「好多金」（Costco Rewards）更能省下大筆開銷。好多金是什麼？這是持「富邦好市多聯名卡」消費累積的回饋金，1 元好多金可折抵 1 元新台幣。

  •  折抵時間： 每年 1 月至 2 月開放於全台賣場折抵（實際依官方公告為準）。
  •  如何使用： 結帳時主動告知工作人員要使用「好多金折抵」，即可直接扣抵消費或折抵續期會費。
  •  操作建議： 這次「好多金加碼優惠」活動（12/22-1/18）與折抵期間重疊，建議會員先下載 Costco App 查詢餘額，屆時搭配這份必買清單，等於「用回饋金買折扣品」，省上加省！

這波跨年優惠涵蓋了從客廳電視到餐桌鮑魚的所有需求。若要搶購熱門的櫻花樹或櫻桃禮盒，建議在開店前半小時抵達賣場，避免空手而歸。

▲會員可開啟好市多APP，查詢「好多金」金額與使用期限。（圖／記者徐銘穗翻攝好市多APP）
資料來源：台灣好市多臉書

