▲陳芳語（左）分手半年疑似爆出新戀情（圖／翻攝自陳芳語IG@lekimberleyy）

歌手陳芳語今年6月證實與樂團血肉果汁機鼓手彥文分手，結束長達2年半的感情，當時她坦言仍在消化情緒、學習與自己相處，沒想到分手不到半年，她近日於社群平台發布的一組生活照，再度引發外界高度關注，該則貼文共上傳約20張照片，原本以日常與造型分享為主，卻因其中一張與神祕男子的合影，被粉絲視為感情狀態可能出現新進展。在引發討論的照片中，陳芳語與一名身形高大的男子同框入鏡，男方身穿全黑造型、配戴墨鏡，身分未公開，畫面刻意低調卻格外吸睛，2人站位相當靠近，男方自然將手搭在她肩上，她則微微側身貼近對方，肢體互動顯得親密卻不張揚，該張照片並未特別標註或說明，卻被夾在整組貼文中，反而更添曖昧空間，也讓粉絲忍不住猜測是否已悄悄展開新戀情。除了互動本身，照片整體氛圍也被不少網友形容為「戀愛感滿滿」，陳芳語當天身穿黑底白點的復古長洋裝，剪裁與蕾絲細節讓造型多了柔和氣質；男方簡約俐落的黑色穿搭，則形成視覺對比，2人並未刻意擺拍，反而像是隨手記錄的生活片段，這種自然感也被認為比公開放閃更耐人尋味，進一步推升討論熱度。事實上，陳芳語在恢復單身初期，曾坦承自己一度選擇「假裝沒事」，但也在過程中慢慢理解，脆弱並非需要隱藏的狀態，她過去受訪時提到，感情結束後並非立刻就能走出，而是需要時間摸索與適應：「這是一個過程，也是一種新的經驗！」她也澄清分手原因與婚姻無關，表示自己並非傳統型人格，家人也未曾施壓。截至目前為止，陳芳語並未正面回應該名男子的身分，也未對外證實感情狀態是否已有新變化，不過這張合照已成功引起關注，也讓外界重新聚焦她的私人生活，對粉絲而言，無論是否真的展開新戀情，只要她能在生活與情感中找到平衡與自在，依舊給予祝福。