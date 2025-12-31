我是廣告 請繼續往下閱讀

12月28日晚間發生規模7.0大地震，竹科周邊卻出現塞車，起因正是半導體產業工程師為維護全天候運作產線要回廠巡檢。科學園區主管機關，國科會主委吳誠文表示，地震達到3、4級時難免影響機台運作，而關鍵在於停機後反應時間，而我國半導體產業效率世界一流，目前損害都在可控範圍。另，與半導體密切相關的AI，近期立法院三讀通過《人工智慧基本法》，目前國科會仍在等待立法院最終文字版本。28日晚間11點多發生地震，新竹科學園區管理局局長是胡世民說，團隊非常重視，在凌晨1點12分起，即針對園區內60家廠商進行全面狀況回報，雖有部分設備需要微調，但多數廠商沒有影響營運，像是龍頭產業台積電今股價推升上也拿出好表現；不只竹科，南科、中科也同步處理，請外界放心。吳誠文指出，地震若達3至4級，對高度敏感的半導體製造設備而言，難免會影響要停機、校凖，確認沒問題才會重啟，因此反應時間非常重要。而我國在地震預警發展成熟，在影響較大的S波來之前，P波就已經準確偵測，因此可以把損害降到最低。在沒有較大餘震疑慮後，相關工作人員在1小時內都準備完善，要重啟機台。他強調，我國半導體產業是世界一流，復原效率其他國家難以比擬，國人可以放心。另外，日前三讀通過的AI基本法，國科會為主管機關，由數位發展部負責訂定風險分類框架、提供評估驗證工具，並由行政院統籌各目的事業主管機關進行人工智慧法規調適。吳誠文說，仍在等待立法院正式函文與最終文字內容，待行政院收到正式版本後，將依立法院決議研議後續配合與執行方式。