我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北富邦勇士今（31）日正式宣布洋將柏萊特（Bennie Boatwright）離隊，雙方達成共識結束合約關係。勇士目前的洋將陣容還有古德溫、辛特力以及哥倫特。柏萊特於今年8月與勇士簽下測試合約，10月8日代表勇士出賽東亞超級聯賽（EASL），單場攻下21分，包含5記三分球，展現優異的進攻效率。隨後於10月以正式球員身分加盟勇士，在PLG聯盟出賽4場，場均貢獻10.3分、5.3籃板，為球隊提供穩定火力支援。經教練團審慎評估與討論後，最終決定與柏萊特合意結束合約關係。臺北富邦勇士由衷感謝柏萊特這段期間為球隊的付出與貢獻，祝福他未來生涯一切順利，持續在場上發光發熱。