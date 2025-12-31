我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玄彬、孫藝真（如圖）總是默默做善事，幫助了許多弱勢族群。（圖／龍祥電影）

韓國演藝圈夫妻檔玄彬、孫藝真善舉再加一，他們在寒冷的年末時期捐出了2億韓元（約台幣450萬），為了幫助三星首爾醫院的病童、低收入戶的成年患者們，讓他們能夠沒有後顧之憂，專心治療身體的疾病。玄彬的經紀公司VAST娛樂昨（30）日發生表示，玄彬和孫藝真以夫妻的名義捐出了兩億韓元，而這筆善款將用於支出兒童、青少年、低收入戶患者的診療費種，讓他們能夠在沒有後顧之憂的狀況下，好好地接受治療。這並不是玄彬、孫藝真第一次捐款，他們過去就曾多次為醫院病患捐款，還積極參與公益活動，為有需要的人們及時給予溫暖，他們捐款後受訪時提到，這是他們努力行善的一部分，希望可以為患者、家人帶來希望。孫藝真與玄彬靠《愛的迫降》結為連理，結婚三年他們育有一個兒子「小甜豆」，三人過著幸福的生活。日前她在節目中分享喜歡上玄彬的時間點，表示兩人雖然在多年就已經合作拍過電影，不過當時只覺得對方是好人，直到拍攝《愛的迫降》時開始對玄彬有了好感，最後兩人在電視劇結束後修成正果，順利結為夫妻。