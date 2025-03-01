元旦咖啡買一送一優惠來了！跨年熬夜好想睡覺記得先來一杯提神醒腦，萊爾富今（1）日有美式買一送一，拿鐵5元多一杯；7-11今日APP行動隨時取有精品美式、精品拿鐵買7送7，門市美式、拿鐵2杯99元；全家便利商店特濃美式、特濃拿鐵買30送30可寄杯，咖啡控一定要先囤貨，《NOWNEWS》整理四大超商元旦咖啡優惠包，哪家折扣最多一文秒看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月30日至2026年1月6日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP｜2026年1月1日至1月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買（先換一杯後送一杯）
🟡全家便利商店
📍門市｜12月31日至1月4日
◾特濃拿鐵加10元多一杯，6.2折（原價65元、特價38元）
◾特濃美式加10元多一杯，7.3折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰金門高粱酒香凍檸美式加10元多一杯，（原價80元、特價45元）
◾大杯厚濃靜岡抹茶拿鐵加10元多一杯，（原價65元、特價38元）
📍APP｜2026年1月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃經典美式買5送3，6.3折（原價75元、特價38元）
◾大杯特濃經典拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃經典美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃經典拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜12月30日至1月1日
◾中杯單品美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾Let's Tea40元系列2杯55元，6.9折（原價40元、特價28元）
◾Let's Tea55元系列2杯77元，7折（原價55元、特價39元）
◾Let's Tea65元系列2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾霜淇淋2支59元，6.1折（原價49元、特價30元）
◾大杯美式366杯8888元，5.4折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵300杯8888元，5.4折（原價55元、特價30元）
◾特濃美式63杯2026元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特濃拿鐵53杯2026元，5.9折（原價65元、特價39元）
◾卡布奇諾57杯2026元，6折（原價60元、特價36元）
◾Let's Tea40元系列86杯2026元，5.9折（原價40元、特價37元）
◾Let's Tea55元系列62杯2026元，6折（原價55元、特價33元）
◾Let's Tea65元系列53杯2026元，5.9折（原價65元、特價39元）
📍門市｜1月1日至1月4日
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾FMC古早味紅茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾利口樂 森林花果潤喉糖買1送1，5折（原價52元、特價26元）
◾農心 安城湯麵袋裝買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
🟡萊爾富
📍門市｜12月24日至2026年1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
📍門市｜2026年1月3日、4日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜12月24日至2026年1月20日
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
🟡OK超商
📍門市｜12月31日至1月1日
◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價54元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵2杯99元，7.7折（原價65元、特價50元）
📍APP｜12月31日至1月1日
◾特大杯莊園美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價80元、特價54元）
（以下多送300點會員點數）
◾特大杯莊園美式買20送12，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買20送12，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買20送12，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買20送12，6.7折（原價80元、特價54元）
🟡美廉社
📍APP｜即日起至2026年1月1日
◾大杯沖繩黑糖奶茶買2送3，4折（原價50元、特價20元）
◾中杯精品迦納可可買2送3，4折（原價55元、特價22元）
📍APP｜限1月3日當天
◾大杯濃萃美式買2送3，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送3，4折（原價60元、特價24元）
📍APP｜12月10日至2026年1月6日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）
以上限量販售至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
