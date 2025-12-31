我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台灣締造驚人賣座佳績，全台破8.45億，超過首集，每週不同的附贈特典更是吸引粉絲一再回頭買票，衝高賣座數字。（圖／摘自IMDb）

▲《「鬼滅之刃」無限城篇》很擅長利用特典策略，讓賣座數字越衝越高，但有不少人後期只買票換完特典，根本不進影廳看片，完全不是為了想再欣賞片子去買票。（圖／木棉花提供）

▲《96分鐘》上映到第8週都還有影人場活動，演員們為了票房十分努力。（圖／華影國際提供）

2025年的最後1天，全年度台灣票房表現亦公布成績單，日本動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》以8.45億拿下冠軍，亞軍則是迪士尼《動物方城市2》目前全台6.3億仍在上映中。真人演出電影名次最高的是季軍布萊德彼特《F1電影》，全台5.7億，國片成績最佳則是第9名、林柏宏主演的《96分鐘》，全台賣破2.06億。雖然全球電影市場都受到串流崛起、觀眾觀影習慣改變的衝擊，2025年台灣全年度總票房突破台幣80億，前10名的賣座數字比去年Top 10都有明顯成長，尤其《鬼滅之刃》的數字比去年《腦筋急轉彎2》多出3億多，粉絲力量之大，讓人嘆為觀止。《阿凡達：火與燼》還在上映中，有機會衝向更高的名次。從近年動畫電影、尤其日本動畫在台灣威力強大的表現，可以推出看日本動漫長大的一代已經成為市場主力觀眾，真人電影會吸引他們進戲院的誘因較少，而發行日本動畫的片商也找到「週週祭出不同附贈特典」來吸引看過片子的粉絲每一週都回來買票，藉此衝高票房數字的絕招，很多人重複購票只為收藏特典，不會再進去影廳看片，也成為當今台灣電影市場的獨特現象。以往的觀眾就算不見得純為了要看電影而上戲院，至少大多數買了票還是會進場把片子看過，現在卻有很多人是買了票、兌換完當週特典就離開，看電影宛如買特典的附加贈送，消費者還不見得想要，儘管電影死忠愛好者為此現象感到悲哀，戲院、影城卻頗仰賴這樣的市場經濟，不可能把客人趕跑，短期間這種現象不會消失。更奇妙的是，過去戲院被抱怨、投訴，可能是進場時間耽誤、放映效果不佳或是環境髒亂以及開放攜帶外食的種類等，現在最常出現的卻是「沒有主動告知送海報」，或是「某款海報太快被換完」之類的原因，昔日的電影票黃牛也早被海報、特典黃牛取代，甚至會有觀眾在拿著海報散場時碰到有人問是否想要留著海報、能否給他這種情況，21世紀的台灣，觀影體驗和上個世紀有相當大的轉變。日本動畫靠特典衝高票房數字，好萊塢大片有巨星號召，台灣電影就要靠影人勤跑映後來吸引觀眾，《96分鐘》上映兩個月影人場沒有間斷過，眾家卡司分赴台灣各地和觀眾見面搏感情，成功反映在票房上，而《角頭—鬥陣欸》就算有系列的固定客層，也不敢輕忽跑映後這件事，也讓這兩部片成為年度賣座Top 10的國片代表。