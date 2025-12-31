我是廣告 請繼續往下閱讀

一名楊姓婦人今（31）日近午時分進入台中地方法院時，因包包中放有1把菜刀，被大門X光機發現攔下，楊婦不肯交出菜刀，情緒失控與法警爭吵，轄區第一分局西區派出所警方持盾牌趕抵達，警方向楊婦說明相關規定，並請她一起回派出所配合調查。全案依違反「社會秩序維護法」移請臺中地院簡易庭裁處。據了解，楊婦（66年次）於今日約11時準備進入台中地院1樓的郵局領錢，由於院檢維安規定不可帶危險及違禁物品進入，民眾隨身物需先通過X光機掃描檢查，當下大門值班法警、警衛卻發現楊婦包包內竟然放有1把菜刀。法警、警衛當下立刻要求楊不得將刀械攜帶入內，未料楊卻心生不滿，當眾情緒失控，大聲稱「為什麼不可以！」，爭吵聲引起院內人員及民眾圍觀。台中市警局第一分局西區派出所獲報，所長蔡明松帶隊趕赴現場，包括派出所、偵查隊等出動多名警力前往現場處置，楊婦依然情緒激動，但在警方安撫解釋下她才平靜並同意一起回派出所說明。據了解，楊婦表示包包有菜刀是朋友要教她切菜，而楊婦的菜刀係放於包包內，並沒有拿出來揮舞。警方將依違反「社會秩序維護法」移請臺中地院簡易庭裁處。第一分局表示，警方將加強地檢署及地院巡邏與聯繫，確保公共安全，並呼籲民眾遵守安檢規定，避免攜帶危險物品進入公共場所。警方將持續維護轄區秩序，保障民眾安全。