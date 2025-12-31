我是廣告 請繼續往下閱讀

AI還是強！儘管市場對AI發展、投資有雜音，但摩根士丹利（大摩）發布報告指出，在資料中心、高效能運算（HPC）與主權AI需求推動下，明年半導體產業仍將維持強勁動能，大摩點名看好台積電、日月光投控、京元電子、聯發科、創意、世芯-KY六家台廠。大摩報告分析，明年半導體產業將持續強勁，其中大中華區供應鏈更將由 AI 需求主導，這可能對非AI領域如智慧型手機、PC等產生負面影響，因為資源如晶圓代工、記憶體、玻璃基板材料等將被AI消耗 。大摩指出，台廠中，在AI晶圓代工與封測領域，大摩看好台積電、日月光投控、京元電；在AI ASIC板塊，則偏好聯發科、創意、世芯-KY等，六檔個股均給予「優於大盤」評級。不過，大摩也提醒，2027年後，美國電力基礎設施是否能滿足強大的 AI 運算需求，是不確定因素 。另一家外資券商也仍樂觀看待AI，並看旺明年半導體產業。美銀表示，儘管投資情緒可能出現「中年憂鬱」（Mid-age blues），但LLM（大型語言模型）開發商、雲端巨頭與主權國家的競賽仍在持續進行，因而使AI競賽仍處於中早期階段，強勁的數據中心需求與供應鏈緊張，將對2026年AI基本面產生支撐。美銀強調，2026年AI雖將驅動市場波動，但仍是樂觀的一年，除AI應用才剛開始，世界各國熱衷實現主權AI部署，加上資本支出不斷提升，將推升2026年全球半導體銷售額將年增30%，邁向一兆美元大關。美銀指出，其中AI半導體預計將有50%以上的年增長幅度，驅動力主要來自數據中心高利用率、供應吃緊及企業端的應用；晶圓製造設備（WFE）預計銷售額將有近兩位數的年增長；類比半導體則因宏觀環境不明，建議「擇優布局」。