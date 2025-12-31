我是廣告 請繼續往下閱讀

中共近日宣布突襲軍演「正義使命」，引國防部、總統府嚴正譴責，而這次中國一度企圖闖入我西南海域24海浬鄰接區，與我海軍班超艦對峙，引外界高度關注。對此，政論粉專《聲量看政治》昨（30）日指出，《聲量看政治》昨分析，從YouTube的聲量圖來看，這次「正義使命－2025」環台軍演，泛綠YouTube影片觀看數爆衝，泛藍卻一反常態不如以往亢奮。聲量變化不只是網路集體現象的展現，它也是每個人怎麼選擇「表態」與「閉嘴」的心理寫照。聲量圖背後，藏著一個社會集體的自我調適機制。該粉專表示，過去以來，泛藍政治人物與支持者一直相信「交流換和平」這套說法，但台北市長蔣萬安訪問上海才剛回來，共軍馬上軍演，這是現實狠狠打臉理想的最佳寫照。這時候，他猜一定有很多藍營會選擇眼不見為淨，「不要看新聞，比較舒服」其實就是逃避，不想面對自己長久以來相信的事被顛覆。該粉專進一步指出，若更深一層看，這種認知失調其實是每個人內心在「自保」。當過去以來，一直相信的價值動搖時，最容易選擇的不是改變，而是先「暫停接收外界訊息」，用冷漠包裝傷口，等待下一個可以重新說服自己的理由出現。同時，該粉專也提到，泛綠看到「正義使命」軍演、雙城論壇後立即被威脅，直接被激起「我們要自保」的怒氣。這股情緒，很快地讓他們湧向YouTube，留言、分享、站出來。遇到壓力，反而讓本土派越發堅定，也更願意表態。反過來說，這種價值動員更代表一種「集體心理免疫」的過程。大家在不確定的年代，渴望找尋同一種情感共鳴，把不安全感變成集體支持，這是台灣近年來的新常態。該粉專認為，這次軍演，讓泛藍「挑釁引戰」的老掉牙的說法再也行不通，因為大家都看到和平交流之後還是被軍演。泛綠趁勢拉高「中共不可信」的主論述，總統親上火線，直接引導大眾進入「我們只能自救」的集體情境。事實上，誰能掌控論述框架，誰就能控制大多數人的集體意志。這也是為什麼，網路政治，每次遇到大事件時，立場轉換如此迅速的原因。因為「話語權」本身，早已成為最大資源，誰搶到誰就能主導輿論。然而，該粉專也示警，軍演發生太多次，事實上也讓台灣人出現一種「疲乏感」。過去恐懼被用來當中國利用來動員泛藍支持者的動員武器，但現在反而可能讓人選擇冷處理。這種「狼來了效應」，讓原本該有的危機感逐漸消散。必須要注意的是，這種現象也讓「真正的危機」更難被辨認。當一切都像戲劇重播，久而久之，社會對於「警告」或「預告」都會產生自動忽略。這其實是極權體制最常用的洗腦手法，麻痺與資訊泛濫。