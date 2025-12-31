我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院6月三讀通過軍人加薪相關法案，但行政院未依法編列預算執行，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱日前表示，只有僱傭兵才是看薪水打仗，此言引發藍白猛轟。民眾黨主席黃國昌今（31）日表示，鍾佳濱吃了誠實豆沙包，不小心說出執政黨的內心話「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，原來在民進黨心裡，國軍「賣命是義務、沒有資格談保障」。民眾黨中央黨部今日召開黨政聯繫會議，黃國昌指出，建設國家、強化國防，本就不分黨派，但執政黨連最基本的依法編列預算都做不到，卻反過來指控在野黨不團結實在荒謬至極。面對共軍演習，賴清德政府真正該向國人交代的，是過去砸了7000億元軍購預算「錢付了、武器為什麼還沒來」，如今又要再追加一筆項目不明、內容不清的1.25兆元國防特別預算，請問賴清德的國防計畫，究竟是要買到武器，還是付錢就好？黃國昌指出，行政院長卓榮泰至今仍不依法編列軍人加薪預算，嚴重打擊國軍弟兄士氣，鍾佳濱更吃了誠實豆沙包，不小心說出執政黨的內心話「只有僱傭兵才是看酬勞去打仗」，原來在民進黨心裡，國軍「賣命是義務、沒有資格談保障」。黃國昌強調，台灣民眾黨絕對會堅定捍衛軍警消權益，也正告執政黨若真的重視國防，賴清德就該赴立法院國情報告、若真的在乎國家建設和人民福祉，卓榮泰就該依法編列預算，虛心接受監督、不要再靠恐嚇、貼標籤治國，「Do your job」才是對國家、對人民最基本的負責。