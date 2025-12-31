我是廣告 請繼續往下閱讀

令人驚訝的精準預測

未能實現的預言

社會發展與價值觀

27年後的社會滿意度

2025年即將結束，馬上就要迎接2026年到來，不少人也開始回顧這一年來發生的事情。有外媒還翻出了1998年的民調，請當時民眾對2025年美國社會、科技與生活樣貌大膽進行預言，沒想到部分結果出乎意料地精準。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，1998年，美國社會正因時任總統柯林頓面臨彈劾而動盪，《鐵達尼號》橫掃奧斯卡金像獎，而大多數家庭仍在使用室內有線電話。在那一年，蓋洛普（Gallup）與《今日美國》（USA Today）透過室內電話訪問了1055名美國民眾，請他們對於遙遠未來的2025年做出預測。民調結果如今被保存在康乃爾大學羅珀中心（Roper Center）的民調檔案中。隨著2025年即將落幕，正好可以回頭檢視這份塵封已久的調查準確度。有些預測出乎意料地精準。多數美國人預測，在接下來的27年內，美國將選出一位非裔總統、同性婚姻將合法且成為常態，並且會出現一種「致命的新疾病」，對應到近年肆虐全球的新冠肺炎（COVID-19）疫情，可謂神準預測。此外，1998年的大多數人猜預測到了，即使到了2025年，太空旅行對一般老百姓仍遙不可及，且外星生物到現在也還沒跟人類取得聯繫。不過，其他一些預測就沒有那麼準確了。約三分之二的美國人當時認為，美國在這之前就會選出一位女性總統；超過一半的人預期會出現癌症根治方法。另有61%的人認為「人們將普遍活到100歲」。不過現實距離這些想像仍有一段差距。這份民調也詢問了關於國家發展方向、較難量化的問題，結果顯示當時充滿了悲觀情緒。雖然有70%的人認為富人的生活品質會改善，但對於中產階級的生活是好是壞則意見分歧，多數人則預期窮人的生活將變得更糟。將近八成的人認為，未來美國人的個人隱私會減少，57%認為個人自由將縮水。多數人也預期犯罪率會上升、環境品質惡化、道德水準下滑，另有71%的人認為，未來要把孩子教養成「好人」將更加困難。不過美國人對未來仍抱持少數亮點期待：多數人相信族群關係會改善，醫療服務也將更容易取得，儘管費用可能更高。蓋洛普至今仍在進行民調，只是已不再單純依賴室內電話。這也讓人得以比較過去27年來，美國人對國家整體走向的看法如何轉變。1998年秋天，約60%的美國人表示，他們對美國當時的發展方向感到滿意。但如今，這個比例已降至24%。