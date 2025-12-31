我是廣告 請繼續往下閱讀

一名張姓醫師去（2024年）9月至北市一間歐系車商進行市試駕BMW M3 Touring，行駛高速公路時因超速遭到扣牌半年，車商怒向其索賠216萬元。不過，他卻控訴在試車時遭到業務慫恿「踩油門」飆速測試性能，甚至向其表示已向國道警方打過招呼，認為業務應當也有責任。案經台北地院審理後，判張男應賠98萬元。至於業務是否真有勾結員警，如今再度引發討論，而國道警方當時回應也曝光了。回顧這起事件，張男於去（2024年）9月16日試車BMW M3 Touring，簽署同意書後於國道三號超速75公里，導致遭到扣牌半年，車商要求張男賠償營業損失216萬元。不過，張男卻稱其當時遭到業務慫恿，甚至帶其一起去國道警察七堵分隊「打招呼」，且雙方有聊天行為，認為業務涉過失應降低賠償金額。不僅如此，於事發後雙方討論賠償方案時，業務表示若購車便可降低賠償金額，且金額落在54萬元以下。最終張男選擇花費220萬元購車，卻仍在事後遭到業務追討108萬元賠償金；3月時更收到存證信函，賠償金額提高至216萬元。張男更曬出自己和業務的對話，其於試車隔天向業務表示無意願購車後，業務便向張男表示遭到開單一事，並於對話中稱「可能要找大隊長才有辦法解決」，讓張男相當疑惑，為何未收到罰單就主動通知違規？業務則表示，「不是主動通知」、「有消息這樣說」，因此懷疑警方涉及洩密。案經台北地院審理，認為張男無法舉證業務員帶其找過國道警察並慫恿超速，若有也不應違規，應為車商無法提供其他客戶試乘試駕的損失而負責，以日租金行情判賠98萬元，可上訴。此外，針對民眾懷疑員警洩漏公務資料給予車商業務一事，國道警第九公路大隊當時也發出聲明澄清，表示當天車商業務曾至七堵分隊拜訪，但由於同仁已退休，經值班員警告知後，業務僅揮揮手離開並無進門，也絕無洩密一事。強調同仁一律依法執法，針對超速、危險駕駛等違規行為依《道路交通管理處罰條例》舉發，警方執法與車商業務、個人糾紛或賠償等無關聯。至於外傳「警方配合車廠」或「針對個人取締」完全不實，強調所有取締行為均依科技設備紀錄或員警蒐證結果依法舉法，「不可能、也絕不會受任何車廠或個人影響。」也呼籲民眾試車時應遵守交通規定並注意行車安全，試駕屬於道路駕駛行為，不得因車輛性能或業務員引導而違規；若違規，駕駛人應自行負責，強調員警執法公正、依法取締，「勿將商業問題誤導為警方執法作為，以免混淆視聽。」