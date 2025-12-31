我是廣告 請繼續往下閱讀

中國近日宣布突襲軍演「正義使命」，出動陸海空火箭軍包圍台灣，引國防部、總統府嚴正譴責，而這次網路上出現許多消息，包括直指我國防部長顧立雄在中國軍演期間休假不在，以及中國解放軍拍到台北101近照等，都引國防部出面駁斥表示，部長29日一早就坐鎮，解放軍也並未進入我24海浬以內，這些都是中國的認知作戰。對此，政治評論員溫朗東今（31）日也提及，面對認知作戰的手法，要優先小心查證，不要誤入陷阱。溫朗東今上《狠狠抖內幕》指出，社群平台Threads上近日出現一則高達10萬瀏覽的貼文，內容直指顧立雄休假，由交通部長陳世凱暫代，但仔細一看，上面竟然有抖音浮水印！貼文用詞還很小心翼翼，也有85個分享和140多個轉發，表示有一堆人有計畫性地在擴散這些訊息到私人群組裡，但事實上顧立雄並沒有休假。溫朗東再指，除此之外，解放軍也發布影片裡面有淡水河景和101的畫面，就連台北市議員侯漢廷也馬上轉發，但後來國防部提到，確認解放軍並未進入我國，這張照片就算是由共機所拍，也是用超長鏡頭拍到的，或是盜用碧山巖監視器照片，再用AI後製出來的，為了塑造假象。溫朗東認為，其實對中國來講，他們還沒有放棄繼續生成新的帳號來塑造假消息，尤其配上AI，貼文內容真實感更強，這很多都是中國認知作戰的手法，未來如果在網路上遇到任何聳動的消息，應優先查證，不要落入中國陷阱。