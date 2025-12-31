我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市（31）日迎來2025年封關日，開盤上漲16.36點、來到28723.49點，盤中最高一度衝至29009.81點，首度站上29000點關卡，終場則是上漲256.47點或0.89%，收在28963.6點，同步創下收盤新高點，成交量為5361.08億元。此外，台股今日收月、季、年線，台股12月上漲1337.12點，漲幅4.84%；第四季上漲3143.06點，漲幅12.17%；今年上漲5928.5點或25.74%。中小型股也同步走強，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到274.74點，終場上漲1.7點或0.62%，收在276.24點，成交量為1559.37億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、華邦電、旺宏、友達、力積電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、南亞科、群聯、群創。權值股全數走高，權王台積電今日創新天價，終場上漲30元或1.97%，收在1550元新天價，貢獻大盤指數就有235點；鴻海終場上漲2.5元或1.1%，收在230.5元，貢獻大盤指數就有11點；不過台達電相對疲軟，終場上漲2元或0.21%，收在963元。今日電子股氣勢如虹，盤中成交比重一度來到8成以上，由半導體族群領漲，類股指數上漲逾1.7%，印能科技、欣銓攻上漲停板，創意、台星科上漲逾3%，長科*、宜特上漲逾2%。PCB族群也同步走強，景碩上漲逾7%，定穎投控上漲逾5%，立誠、亞泰金屬上漲逾3%，泰鼎-KY、恩德、榮科、台燿、志聖、金居上漲逾2%。面板型扇出型封裝持續是資金的心頭好，欣銓攻上漲停價124.5元，群創爆出93萬張大量，上漲逾4%，台星科上漲逾3%，京元電子、暉盛-創、矽格上漲逾1%。記憶體模組廠也有買單敲進，宜鼎、十銓攻上漲停板，群聯上漲逾8%，威剛上漲逾7%，凌航上漲逾5%，宇瞻上漲逾4%。不過記憶體族群就稍嫌疲軟，力積電、華邦電下跌逾1%，南亞科下跌0.7%，只有旺宏上漲逾1%。