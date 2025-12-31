元旦是新一年的首日，命理專家楊登嵙提醒，由於2026年1月1日元旦是乙亥日，最招財旺運的色系就是木色（綠）或水色（藍色、黑色），只要在元旦這一天隨身帶著水或木色系的錢包，就有機會把財神爺引進門，也可以穿著這兩色系的服裝、配飾。若是有參加元旦升旗典禮，錢包面額可以由內而外、由小到大排列，建議金額準備1111元或1萬1111元，為新的一年招好運。
🟡元旦開運秘訣！幸運色錢包要隨身帶
命理專家楊登嵙提醒，2026年1月1日元旦是乙亥日，最招財旺運的色系就是木色（綠）或水色（藍色、黑色），建議身上所帶的錢包色系，挑選水、木色系，那財神爺就容易找上門。另外，元旦身上所穿著的服裝、配戴的飾品，如果是水、木色系，也能吸引財神爺目光。
🟡元旦升旗開運秘訣！準備印鑑、1111元
尤其是有參加元旦升旗典禮，藉由大家同時唱誦的強大磁場來旺財，可準備一枚刻有自己名字的方形印章，不要圓形，因為不穩固，這枚印章會成為開運印鑑，未來可以帶在身上、放在包包，或是放在辦公桌抽屜、保險箱，或是家中財位都可，2026年有簽約用印，帶著這枚印章簽契約，就可以無往不利。
楊登嵙也提到，參加升旗典禮時，錢包內面額可以由內而外，由小而大排列，金額若是1111元或是11111元，那好運就多倍，幸運程度會讓人笑開懷。
資料來源：楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
