FIBA 罕見動用「地緣政治」條款 對中之戰移師馬尼拉

鄭世忠力爭公平待遇：台灣是安全社會、不應違背籃球本質

世界盃亞洲區資格賽台灣男籃引發主場公平性爭議。國際籃總（FIBA）於昨（31）日正式發文，確定將中華男籃與中國隊的兩場對戰移至菲律賓。中華籃協副秘書長張承中今（31）日對此做出正式回應。FIBA在公文中直指，變更地點是考慮到「當前的地緣政治背景（the current geopolitical context）」，將原本應在台灣與中國舉行的主場賽事全數移往第三地。中華籃協副秘書長張承中表示，FIBA確實有權基於安全因素決定主辦地點，在昨天的說明中，官方使用的詞彙是「地區的政治環境」與「地緣政治背景」，目的是為了降低一切可能的風險。張承中證實，目前的決定已大致定案，3月1日中華男籃主場對陣中國隊的比賽，確定將移師菲律賓馬尼拉舉行。至於7月6日中國隊主場對中華隊的賽事，體育署長鄭世忠透露地點可能設在南韓，但張承中強調：「我還在等正式公文與說明，雖然事前該溝通、該反應的我們都做了，但FIBA最終還是給了兩場都換地點的決定。」對此，運動部政務次長鄭世忠表達強烈遺憾，他指出，失去台灣主場對國內球迷是巨大的損傷，更剝奪了中華隊應有的主場優勢。鄭世忠直言：「FIBA多慮了！」他強調，台灣一直以來積極處理各項國際賽事，對於中國運動團隊來台，不論是簽證取得或安全維護，體育署與籃協皆有能力妥善處理。「台灣是一個安全的社會，沒有所謂的安全問題。」鄭世忠呼籲，希望賽事未來能回歸「主客場制度」的正軌，因為這才是運動競爭的本質。他也承諾運動部將做好行政協助，積極與籃協爭取公平待遇，確保未來國際賽事能正常舉行。隨着場地異動塵埃落定，中華男籃在本次資格賽中實質少了一場在萬名家鄉球迷助威下作戰的機會，這對於目前陷入連敗泥淖、每一場勝負都至關重要的中華隊而言，無疑是一大打擊。籃協雖然已正式向FIBA提出書面意見，但在地緣政治的外力干預下，中華男籃的晉級之路將面臨更嚴峻的考驗。