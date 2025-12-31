長榮航空2026年全新機上安全影片《Flying with EVA AIR》正式上線，由多次擔綱金曲獎、金馬獎視覺統籌的羅申駿製作團隊量身打造，邀請金曲獎得主MUSDM音樂團隊負責音樂製作、歌手史茵茵擔任配音，以「安全，是一趟完美旅程的開端」為核心概念，高規格及國際級的製作視野，重新定義機上安全影片，並以三大特色打造如夢似幻的沉浸觀影體驗，將旅客帶入搭機安全注意事項的意境，成為旅程記憶的一部分。
長榮航空表示，以「追求安全、絕不妥協」為核心理念，從飛行、維修到地面作業，嚴格落實國際標準，連續12年獲國際權威機構AirlineRatings.com評比為全球前25大最安全航空公司，2025年的積分評比更榮獲第7名肯定，也是全球前十大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司。
- 特色一：安心感受 以視覺溫度傳遞旅程的平靜與安全
- 特色二：連結台灣 將在地景色推向國際舞台
- 特色三：AI影像、CG動畫及實景拍攝 打造全新敘事語言
