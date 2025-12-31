我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭世忠遺憾FIBA「多慮了」：主客場制才是籃球本質

地緣政治外力介入 中華男籃晉級之路更艱辛

國際籃總（FIBA）於昨（30）日正式發函，強行將中華男籃與中國隊的兩場對決全部移往第三地，理由竟是考慮「當前的地緣政治背景（the current geopolitical context）」。運動部政務次長鄭世忠今（31）日更透露，不僅3月中華隊主場被沒收，7月份中國隊的主場賽事也將轉往韓國舉行。中華籃協副秘書長張承中今日證實，FIBA 於昨日正式說明，基於「地區政治環境」考量以降低風險，決定調整主辦地點。張承中表示，雖然籃協事前已積極溝通並反應意見，但FIBA中央委員會仍做此決定。目前賽程定案為3月1日中華男籃主場對中國移至菲律賓馬尼拉；鄭世忠也透露原本7月6日應在中國舉行的主場也會遷往韓國，不過張承中強調：「雖然目前還在等正式公文發布，但確定兩邊的主場都會更換。」針對中國隊主場可能移往韓國、中華隊主場被沒收一事，體育署長鄭世忠表達強烈遺憾。他指出，台灣一直以來積極協助中國運動團隊來台取得簽證，台灣是安全的社會，完全沒有安全疑慮，FIBA顯然是「多慮了」。「沒有在台灣主場是我們球迷的一大損傷，這完全不是籃球本質。」鄭世忠直言，失去主場優勢對球隊戰力與協會營運都是打擊，主客場制度應是國際賽事的基石。他表示已請籃協發函要求FIBA公平對待，並期盼未來賽事能回歸正軌，運動部也會全力支持籃協爭取應有權益。FIBA罕見以「地緣政治背景」為由干預賽程，讓這場兩岸對決披上非體育色彩。對目前在資格賽吞下2連敗的中華隊而言，失去在台灣球迷面前作戰的一次機會，無疑讓晉級之路雪上加霜。接下來中華隊必須先後前往菲律賓與韓國作戰，在完全失去主場助威的情況下，考驗教練團與球員的抗壓能力。