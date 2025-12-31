我是廣告 請繼續往下閱讀

新的一年即將到來，元旦不僅是中華民國開國紀念日，更是全台勞工朋友最關心的國定假日！勞動部提醒，1月1日這天，若本來就是你的工作日，雇主應該讓你放假，並照常發薪。如果雇主徵得你的同意，請你在元旦出勤，工資可是要「加倍」發給你，讓你開心迎新年！勞動部進一步說明，元旦為星期四，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日，雇主如需勞工於當日出勤，應徵得勞工同意，且應加發工資，亦即除原本約定照給當日工資外，於正常工作時間（8小時）以內再加發一日工資；如有超過8小時工作之時段，屬延長工作時間，應依《勞動基準法》第24條規定計給加班費。勞動部表示，勞雇雙方也得就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，惟該協商因涉個別勞工勞動條件之變更，仍應徵得勞工「個人」之同意。至於勞雇雙方雖得協商約定將國定假日調移至其他「工作日」實施，仍應確明前開所調移國定假日之休假日期，即國定假日與工作日對調後，因調移後之國定假日當日，成為正常工作日，該等被調移實施休假之原工作日即應使勞工得以休假，雇主不得減損勞工應有之國定休假日數，始屬適法。勞動部強調，中華民國開國紀念日出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。