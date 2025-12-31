我是廣告 請繼續往下閱讀

BMW試駕超速陷「仙人跳」疑雲 ?

前業務揭真相：思慮不周非預謀行銷

試駕BMW超速遭索賠216萬 醫師控遭業務「設局」

駁回仙人跳指控！法官認「煽動非違規理由」 醫師仍需賠償98萬元

北部一名醫師去年（2024年）9月，因試駕售價615萬元的BMW M3 Touring時在國道超速被扣牌半年，遭汎德永業汽車索賠。醫師主張是龍姓業務員慫恿他在國道催油門，並宣稱已打通警界關係，事後更由家屬指控此為業務員「串通釣魚」設局。全案經北院審理後，仍裁定醫師須賠償車商98萬元。針對此爭議，BMW前業務齊廷洹指出，試車求償多由公司法務主導且法院判賠金額有限，業務員完全沒動機冒險設局，推測全案僅是溝通落差導致的意外，而非預謀釣魚。針對這起事件，曾任BMW業務的齊廷洹表示，自己認識該名龍姓業務，對方是一位年紀較大、熱衷交際的資深員工，當天出現在國道分隊應只是路過找朋友，但朋友似乎已經離職。關於罰單消息走漏，齊廷洹解釋，是因為開單警察或其同事，剛好是該營業所同事的客戶，因認出特殊車色、車牌後，才主動詢問是否為該車商試駕車。至於「串通釣魚」的指控，齊廷洹認為可能性極低，因為試乘車求償金額通常由公司法務提出，法院最終判賠金額往往不高，業務沒必要以此冒險。他推測這純屬業務思慮不周與客戶不熟悉狀況所導致的意外，並非預謀行銷。回顧事件始末，張姓醫師於2024年9月中旬試駕前已簽署同意書，隨後因在國道三號超速達75公里，遭裁決所處分吊扣牌照半年。扣牌期間自2024年11月18日跨至2025年5月17日，導致該車長達180天無法上路。汎德永業公司依據試駕同意書，主張醫師除負擔罰鍰外，應賠償180天無法營業的損失；若按市場短租每日1.2萬元計算，總計向其求償216萬元。張醫師辯稱，當初是聽信龍姓業務員宣稱「已向國道警察打過招呼」，業務員多次要他「油門再加！再踩！」，鼓吹他測試車輛性能，並主動操作排檔桿，才導致在汐止隧道超速。他主張雙方曾協議以購買新車為條件，將賠償金降至54萬元以下，認為車商應履行此約定。其律師進一步質疑試駕同意書條款不公，甚至淪為業務員誘使違規、藉高額索賠施壓購車的「特殊行銷陷阱」。律師因此建請法院引用《民法》第252條，針對過高違約金進行衡平酌減，以維護消費者權益。法院審理認定，車輛因扣牌半年無法提供試乘，醫師確實應負賠償責任。在租金行情上，法官不採納車商主張的每日1.2萬元，改以存證信函曾提及的每日6000元為基準，裁定180天總損失為108萬元，扣除已付的10萬元訂金後，判還需賠償車商98萬元。針對醫師主張的和解協議，法院查閱對話紀錄發現，業務員雖曾表示願分擔罰鍰或代為協調，但這僅屬個人承諾，未獲公司正式授權，因此認定雙方並未達成調降賠償金的契約。至於「試駕仙人跳」的說法，法官認為張醫師雖指稱業務員曾帶他人拜訪國道警察分隊，卻無法證明本次試駕有相同勾結情事。法官強調，張醫師作為駕駛並已簽署同意書，具備遵守法規的絕對義務，不應因他人煽動而違規超速。