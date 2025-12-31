我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北花園大酒店的吃到飽餐廳「饗聚廚房」匯聚多國美饌，供應中式、西式、日式或東南亞料理，將推出草莓吃到飽。（圖／台北花園飯店官網www.taipeigarden.com.tw）

情人節菜色加碼 另送現做熱烤草莓甜點

火鍋品牌「饗麻饗辣」草莓季也開跑 最低每人658元起

▲饗麻饗辣草莓季，也從即日起開跑。（圖／取自饗麻饗辣臉書www.facebook.com/enjoyhot3）

台北花園大酒店宣告，將從明（1）日開始至2月15日，推出「莓好時光・饗味新呈」草莓季，館內餐廳打造多款草莓主題料理與甜點，其中自助餐廳「饗聚廚房」平日每位899元起+10%，2月14日情人節加碼菜色，兩位成人同行將贈送草莓熱烤阿拉斯加。另外，麻辣鍋吃到飽品牌「饗麻饗辣」，也有草莓甜點吃到飽，菜色包含草莓奶酪、草莓小可頌、草莓Q提、雪莓娘(草莓紅豆大福)、草莓泡芙等，餐價最低每人658元。台北花園大酒店內的「饗聚廚房」，將以多國風味入饌詮釋草莓酸甜層次，菜色包括窯烤草莓巧克力披薩、草莓鴨胸披薩，還有草莓巴薩米可烤雞腿、麥年煎魚佐草莓油醋、德國豬腳佐草莓莎莎、草莓蜜汁排骨，以及草莓番茄醬汁拌入香腸的香腸筆尖麵。甜點區推出草莓磅蛋糕、草莓奶酪、草莓巧克力泡芙、草莓塔與草莓慕斯蛋糕，並提供現做雲朵舒芙蕾。假日午餐、晚餐時段更推出桌邊手搖鈴限定料理，包括草莓香料雞塔可餅與草莓香料雞印度脆餅，透過異國香料搭配草莓清香，展現冬季限定的節慶氣息。2月14日情人節當日，兩位成人同行用餐，加贈「草莓熱烤阿拉斯加」一份，將以火焰灼燒蛋白霜包裹草莓冰淇淋，呈現熱與冷交錯的浪漫風味。「饗聚廚房」餐價為平日午餐、晚餐與假日下午茶每位899元+10%，假日午餐、晚餐每位1099元+10%。另外，全台都有分店的麻辣鍋吃到飽品牌「饗麻饗辣」，也宣告「草莓季｜歐莓風」開跑，草莓甜點將有草莓奶酪、草莓小可頌、草莓Q提、雪莓娘(草莓紅豆大福)、草莓泡芙、草莓生乳酪蛋糕、草莓聖誕帽、草莓乳酪塔等，多款甜點每日輪替供應，通通都可吃到飽。另外，還與南部知名冰品品牌「冰塔」聯名，推出草莓雪花冰。饗麻饗辣餐價各家分店不同，「饗麻饗辣PLUS」平日午餐每人858元+10%、平日晚餐每人928元+10%、假日全天每人998元+10%；「饗麻饗辣一般店型」平日午餐每人658元+10%、平日晚餐每人758元+10%、假日全天每人788元+10%。需提醒的是，國定假日與春節檔期價格也略有不同。