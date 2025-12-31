我是廣告 請繼續往下閱讀

今（31）日迎來台北股市封關日，2025年可以說是台股寫下不少新紀錄的一年，累計上漲5928點，年線連3紅，在台股創高的時候，到底誰是漲最多的？攤開表格來看，一片都是PCB、跟記憶體族群，至於去年引發的ETF之亂，到了今年還是投資人的心頭好嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理了2025年股市總整理。從歐、美股市以及商品價格來看，可以發現大多都是走強的，美國總統川普今年上任，4月的時候祭出對等關稅重創全球股市，不過隨著關稅重新磋商，指數也接連創下新高，截至昨（30）日為止，上漲最多，上漲將近44%，上漲逾21%，上漲逾17%，上漲逾13%。商品的部分，漲勢也非常大，累計上漲65%，不過卻呈現走低，下跌19%，也略顯疲態，下跌5.3%，至於也從4.57%、下降到4.13%。亞洲股市今年也表現亮眼，去年唯一走弱的今年成為黑馬，漲勢高達75%，成為亞股中最亮眼的市場，上漲29%，位居第二，上漲超過28%緊追在後，上漲逾27%，上漲逾25%，上漲18%。台北股市今年累計上漲25%，漲點將近6000點，那麼今年表現最亮眼的個股是誰呢？從這個表可以看出來，PCB跟記憶體族群是今年資金簇擁的對象，第一名就是PCB概念股的，累計上漲686%，第二名就是記憶體指標股，今年上漲559%，記憶體族群的位居第三名，上漲483%，第四名為記憶體族群的，上漲458%，第五名為PCB族群的，上漲382%。第六名為PCB族群的，上漲349%，第七名為封測族群的，上漲316%，第八名為化工族群的，上漲312%，第九名為機殼族群的，上漲282%，第十名為設備族群的，上漲280%。至於誰跌幅最重呢？可以看到今年營建以及能源股成為資金提款對象，第一名就是下跌61%，第二名下跌59%，第三名下跌58.7%，第四名下跌58.2%，第五名下跌57%，第六名下跌55.9%，第七名下跌55.7%，第八名下跌55.5%，第九名下跌55.3%，第十名下跌55.1%。至於ETF的部分，今年也有亮眼，（0050）今年規模突破1兆元，成為台股市值第10名，此外今年也有不少主動式ETF掛牌，讓投資人有更多新選擇，那麼今年有哪些ETF是投資人最愛的呢？至於他們的表現是如何？首先第一名就是剛剛提到的，受益人數突破203萬人，今年漲幅達到39.1%，是這十檔ETF中表現最亮眼的，第二名是，受益人數167萬人，今年卻下跌2.12%，第三名是，受益人數153萬人，今年小漲0.14%，第四名是，受益人數126萬人，今年下跌4.19%，第五名是，受益人數66.9萬人，今年大漲31.5%。所以可以看出來，今年股價表現是相對疲弱的。至於到底哪些ETF股價表現是比較亮眼的呢？第一名就是受惠於金價飆漲，今年這檔ETF上漲133%，超過一倍，第二名是追蹤白銀的期，同樣受惠於白銀價格走強，今年上漲129%，第三名是追蹤台韓科技股的，受惠於韓股走高，它也跟著上漲63%。至於今年三大法人進出方向，外資則是持續賣超台股，外資累計賣超5995億元，投信加碼1060億元，自營商買超637億元，合計三大法人今年賣超4298億元。