我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《秒速5公分真人版》受到台灣觀眾期待，2026年2月要在台上映。（圖／UIP提供）

▲《秒速5公分真人版》的畫面頗有動畫原版的唯美感覺。（圖／摘自IMDb）

日本動畫名導新海誠的經典之作《秒速5公分》被改編為真人版電影，將在2026年2月6日起全台上映，讓粉絲熱切期待。男主角松村北斗和國小同班同學高畑充希因畢業、搬家分隔兩地，彼此都有不同的生活，卻又沒有忘記當初約好再相會。松村曾獲新海誠「最值得信賴的演員」高度評價，真人版的演出值得粉絲期待。《秒速5公分》是動畫迷眼中「新海誠宇宙的原點」，《秒速5公分真人版》由松村北斗、高畑充希、吉岡秀隆、宮崎葵、森七菜等以演技呈現動畫版令人感動的內容，10月在日本上映後，吸引超過53萬觀影人次，累積票房突破23億日圓，算是成績不俗，一直有台灣粉絲敲碗來台上映，終於願望成真。真人版找來新銳導演奧山由之，才34歲便已獲得海內外高度注目，曾經執導寶礦力水得的電視廣告，並拍攝過米津玄師〈感電〉、〈KICK BACK〉、星野源〈創造〉等歌曲的音樂錄影帶，他的《長椅小情歌》在台灣上映後，曾引起文青觀眾的討論，票房意外締造佳績，使得《秒速5公分真人版》成績更受矚目。深受新海誠喜愛的松村北斗，曾在新海誠另一部動畫《鈴芽之旅》中擔任關門師宗像草太的配音，今年他還《東京愛情故事》坂元裕二編劇的電影《跨越時空的初吻》中以演技表現引起討論，片中扮演他感情對象的演高畑充希，近年接連在是枝裕和《怪物》、李相日《國寶》等熱門話題電影亮相，也是很受賞識，兩人飆戲勢必激發出亮眼的火花。《秒速5公分真人版》從 2024 年拍到 2025 年，橫跨四季，在東京、種子島等地全程以實景拍攝。奧山由之監督表示：「我想把自己內心所有的『感傷』全部留在這部作品裡。」主題曲為米津玄師的〈1991〉，1991年是故事主角遠野貴樹與轉學生篠原明里相遇的年份，也是米津玄師的出生年，顯得格外有意義。