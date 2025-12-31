我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人現在是Luka Doncic的球隊，他在團結隊友和凝聚力方面缺少發聲和主動性。

▲湖人並不是不團結，但球隊凝聚力和球星帶動性不夠，湖人也不是天賦差太多，而是打法、戰略和攻防節奏都需要做出調整。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。

Luka Doncic在2026年NBA明星賽第一階段球迷票選以西區第一高票站上第一(也是聯盟第一)，Luka超人氣和湖人大市場，讓湖人未來充滿希望，那是有點過度樂觀的期待。為什麼我會這麼說，因為Luka Doncic帶隊模式和超長時間控球，以及每場至少10.6次三分線出手，三分出手接近每場22.6次的一半，三分命中率只有3成2，很難帶給眼前這支湖人更多幫助。大多數球迷和專業人士都把湖人12月分5勝7敗戰績，7場敗戰場均輸分超過19分，防守漏洞百出，進攻經常當機節奏停滯，歸咎於LeBron James的不夠專注和防守鬆懈，歸因於湖人天賦和人手配置漏洞，同時也把更多輸球責任擺在湖人教練JJ Redick身上。JJ Redick今年球季多次賽中、賽後暴怒，至少兩次公開批評球隊和球員，顯然湖人很多問題沒能得到解決或改善。包括防守態度、輪轉換防、擋拆防守、以及更重要的保護籃板和禁區防守，湖人從內到外一連串防守、籃板失序，失誤太多，比賽投入不夠的問題一再輪迴浮現。一名教練並不適合經常公開批評球員，這很容易失去球員信任，對休息室和球員打球心態、彼此信任度都不是很恰當。更多承擔、攬責，必要私下溝通建立默契，透過球星帶動和防守激發凝聚力，打出更團結氣氛，這是目前湖人最需要的救命DNA。湖人現在是Luka Doncic的球隊，他在團結隊友和凝聚力方面缺少發聲和主動性。LeBron James現在只是湖人精神領袖，但LeBron還是少了專注力和帶領隊友跨越困境+解決問題的努力和決心。JJ Redick暴怒和公開批評，未必是對湖人帶隊兩大球星不滿，那是長時間無法解決問題的沮喪和情緒。因此湖人現在要解決防守不好，籃板和禁區守漏洞百出，三分外線更吃手氣和球運的困境，可能還是要靠Luka Doncic自我調整，LeBron James專注投入攻防兩端去凝聚團隊，產生凝聚力，湖人才有可能翻身扭轉劣勢。拓荒者一哥前鋒Deni Avdija今年場均25.6分、7.2籃板、6.9助攻，打出聯盟明星身手，Avdija強調，「拓荒者每一場比賽，每一個時間都非常團結，大家不分彼此共同努力，一起付出，為團隊勝利做出犧牲，這是拓荒者最棒球隊文化。」東區第一活塞教練J.B. Bickerstaff為活塞球員展現的凝聚力感到驕傲，「我們是聯盟最有凝聚力球隊，球員相互支持，以團隊和勝利為重，每個球員都願意投入防守，沒人在意球權和角色，球員共同信念凝聚力過人，他們正在打出最好的籃球和團隊合作。」湖人並不是不團結，但球隊凝聚力和球星帶動性不夠，湖人也不是天賦差太多，而是打法、戰略和攻防節奏都需要做出調整。Luka Doncic持球和控球時間比過去五年LeBron James更長更吃球權，Luka非常出色，他也是聯盟目前得分王，但相對也限縮隊友發揮空間和打法。另外就是Luka每場10.6次三分出手，接近出手一半，三分命中率只有3成2，遠低於聯盟水平3成65，湖人進攻效率和防守反擊都很難跟著提升。Luka Doncic當家的湖人，進攻節奏更慢，隊友功能更單純化，加上LeBron James的存在，還另一個頂級持球手Austin Reaves，三人球路打法一致，湖人打法和團隊風格變得更好預測，一旦外線不順，角色球員就更被邊緣化。湖人目前攻防遇上的問題，Luka Doncic也要承擔很多，球隊凝聚力和打法跟他息息相關，提升防守和反擊速度跟他有關，湖人角色球員必須更多融入團隊，Luka Doncic也要承擔責任。湖人問題不少，LeBron James有責任，Luka Doncic其實問題也不少。