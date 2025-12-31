我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李龍基（左）已與小36歲女友王青霞（右）在冬至前後分手。（圖／微博@新浪娛樂）

75歲香港藝人李龍基在2021年公開與小36歲中國籍女友王青霞的戀情，不料在2024年王青霞因違反逗留條件等罪名被捕入獄，但李龍基不離不棄，並在獄中向她求婚。沒想到才過1年多，就傳出兩人因王青霞隱瞞曾結婚生子的事實而分手，而今（31）日，李龍基也證實分手消息，並表示在分手時才得知自己是第三者，結束這段爺孫戀。李龍基在近日接受《星島頭條》的訪問，透露已與王青霞在冬至前後和平分手。而這段戀情受到討論的主因，是因被YouTuber「導遊哥哥」Hugo爆料王青霞其實早在2007年就於家鄉佛山與一名男子結婚生子，兒子目前已16歲。近日才得知自己是第三者的李龍基也在受訪時數度哽咽，「一切明白，我是第三者了，祝他們幸福！」但他強調自己從不知情，因此無需向對方的丈夫與兒子致歉。事實上，李龍基原本計畫於年底跟女友結婚，還在王青霞於7月刑滿出獄時，捧著60朵粉色玫瑰迎接她，但不料王青霞被遣返回佛山後，兩人關係漸漸疏遠，在冬至前後經過溝通後，決定和平分手，並強調過程沒有爭執，自己不會做傻事，至今仍與對方保持聯絡。而李龍基也被問到是否有察覺到任何異狀，他坦言並不是毫無疑問，但認為愛一個人就該選擇相信，所以從未過問王青霞婚姻方面的狀況。他也感慨表示自己已70多歲，經歷過許多風風浪浪，理解每個人都有追求幸福的權利，「一天沒結婚，就還有一天的選擇」。李龍基在與王青霞交往前，曾有兩段婚姻，在70年代與第一任妻子結婚後，育有兩女一子，但最後因當時太年輕而走向離婚。接著他在90年代認識第二任妻子，但又於2019年離婚，他聲稱自己愧對前妻，因此將所有房產和車位都轉給了她。離婚後，他在2021年認愛王青霞，兩人愛的高調，李龍基還不離不棄等待女友出獄，但沒想到最終還是分手，還不知不覺當了第三者。