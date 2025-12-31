我是廣告 請繼續往下閱讀

▲進場管制交通資訊。（圖／義大世界提供）

▲停車/散場管制交通資訊。（圖／義大世界提供）

▲客運接駁交通資訊。（圖／義大世界提供）

義大世界今(31) 日舉辦「紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀，將於2026/01/01凌晨0點施放999秒大型煙火秀，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，另一鉅獻「流墨幻彩煙火」則顛覆傳統。此外，義大遊樂世界16:30-20:00還有「跨年星光趴」，規劃歡樂遊行、波力見面會、YOYO家族熱力開唱等豐富活動，更有機會抽萬元。義大世界跨年煙火秀邁入第17年，義大世界表示，今年施放地點同樣於購物廣場後方的大草坪，999秒分為六大篇章，由於地形遼闊，特增加高空煙火的部分，滿足全區觀眾的視野。此外，義大世界今年還要在大草坪上種出一顆「超級巨大的煙火樹」，還有如夢似幻的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「金星錦冠」等特色煙花，氣勢磅礡又繽紛。義大世界指出，義大世界購物廣場今(31)日一般專櫃延長營業至23:00、美食餐飲專櫃及123廣場營業至2026/01/01凌晨00:30，義大遊樂世界也加開星光趴，延長營業至20:00，民眾可先暢玩樂園、購物聚餐後再漫步到「義守大學六大觀賞區」，行程豐富又輕鬆，義守大學將於傍晚18點開放進場。校內六大觀賞點，包括1綜合教學大樓前、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的廣場，每年都是最熱門觀賞點，吸引攝影愛好者卡位，絕對是欣賞巨型煙火樹、藍色流星雨的必選勝地。義大世界提醒，跨年煙火每年吸引數萬人潮，特別規劃周邊道路三階段的進散場交通管制，車輛離場也有指定動線，自駕前來的民眾敬請留意。第一階段為進場管制，預計晚間8點啟動汽車管制、晚間11點管制機車，管制時間仍會視義大世界的停車場情況而彈性調整，屆時可撥打免費客服專線0800-656-077洽詢；第二及第三階段則是散場管制，活動結束後先開放機車與客運接駁車離場，汽車則是2026/1/1凌晨01:15後開放離場，車輛離場時亦有指定動線，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，停放於第一及第二停車場的車輛請從186甲線往大樹方向離開，其餘則皆從義大二路離場，敬請減速慢行，並依交通指揮分隔動線離場。為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來參加跨年活動，義大世界特別提供免費接駁與散場加開義大客運之服務。晚間18:00~23:00於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，另於仁武高中校內設置免費臨時停車場。跨年散場時，民眾除了可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線(按定價收費)至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家，散場客運與接駁車的末班車皆為2026/1/1凌晨01:30，視現場人潮機動調整，歡迎民眾多加利用。