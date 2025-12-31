我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年的最後一天，本該是滿懷期待迎接新年的時刻，沒想到台中霧峰卻發生了一起奪命車禍！一名就讀亞洲大學三年級的鄭姓女大生，中午時分騎機車載著男同學準備外出用餐，沒想到才剛離開校園約五分鐘，就在行經乾溪東路時與一輛同向行駛的貨車發生劇烈碰撞，導致她頭部受到重創身亡，對此，校方深感悲痛，表示將會陪同學生家屬處理善後事宜，提供必要協助與關懷。事發在今天中午12時03分，一名就讀亞洲大學外文系三年級的鄭姓女大生，騎車載著林姓男同學準備外出用餐，未料才剛離開學校五分鐘，半路上就在乾溪東路，追撞前方因會車減速的貨車。劇烈撞擊導致鄭姓女大生頭部重創，醫護人員趕抵現場時，她已失去生命跡象，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，至於確切的事故原因與肇事責任，仍有待進一步調查釐清。校方接獲噩耗後，稍早發出聲明證實，表示深感哀痛不捨，並向家屬致上最沉痛的哀悼。校方表示，事故發生後已第一時間啟動校安應變機制，由教官、導師前往醫院全程陪伴家屬，將全力協助處理後續事宜，並加強校園交通安全宣導與學生心理諮商輔導，避免憾事再度發生。