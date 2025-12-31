全台各地都掀起都更風潮，專攻海砂屋重建的聖得福建設，選在2025年最後一天舉辦「豐萃」開工動土典禮，執行長洪正雄典禮後受訪表示，目前聖得福在台北市整合中的土地面積接近4萬坪，預估未來5年總銷超過1200億元，其中內湖占比最大，已經整合2萬多坪、15個案子，洪正雄分享，昨（30）日才整合內湖瑞光路、江南街的都更案，整合過程只花了10天就達到門檻，他表示，最大的關鍵就在「公平、公正、公開透明」，每位地主分回的條件都一樣。
內湖海砂屋比例高 10天達到整合門檻
洪正雄表示，目前手上的都更案遍及和平東路、民權東路、南港等地，內湖尤其是大宗，「有捷運的地方就有聖得福」。洪正雄也分享，內湖都更案件占多數的主因，主要是內湖過去有3座混凝土廠，許多從淡水河挖來的沙子就直接攪拌使用，讓內湖海砂屋的情況特別嚴重，因此有急迫改建的需求。近期江南街、瑞光路附近的700多坪基地，他們主動接觸後，在10天內就完成說明會、達到整合門檻，創下紀錄。
洪正雄指出，公司秉持著「公平、公正、公開透明」原則，不會給個別地主多拿或少拿，都是一視同仁，因此整合速度快。聖得福建設長期經營海砂屋及老屋改建案，海砂屋因為安全疑慮，住戶整合意願高，加上政府容積獎勵，都能加快整合速度。洪正雄也強調，公司所有海砂屋案件都有依法檢測，不可能造假，因為只要造假，整間公司就毀了。
虛坪改革要有配套 2026年房市量縮價穩
談到虛坪政策調整，洪正雄表示，希望政府可以想好配套措施，若是車位排除在公設之外，未來車位可能會變得很貴，最終還是會反映在房價上，對消費者、地主、建商來說都不利；至於北市府有可能將容積獎勵從255%調高到300％，洪正雄認為雖然有助於都市更新，但要通過中央同意，還是有一定的難度。
關於2026年，洪正雄直言，房市政策要適度放寬，水龍頭不打開，對於建商、購屋族都不利，可能還會影響選舉結果，呼籲政策制定要長期規劃，並想好配套措施。洪正雄認為，明年台北新案少，在剛需支撐下，蛋黃區房價還是穩固，呈現「量縮價穩」的情況。
資料來源：聖得福建設
我是廣告 請繼續往下閱讀
洪正雄表示，目前手上的都更案遍及和平東路、民權東路、南港等地，內湖尤其是大宗，「有捷運的地方就有聖得福」。洪正雄也分享，內湖都更案件占多數的主因，主要是內湖過去有3座混凝土廠，許多從淡水河挖來的沙子就直接攪拌使用，讓內湖海砂屋的情況特別嚴重，因此有急迫改建的需求。近期江南街、瑞光路附近的700多坪基地，他們主動接觸後，在10天內就完成說明會、達到整合門檻，創下紀錄。
洪正雄指出，公司秉持著「公平、公正、公開透明」原則，不會給個別地主多拿或少拿，都是一視同仁，因此整合速度快。聖得福建設長期經營海砂屋及老屋改建案，海砂屋因為安全疑慮，住戶整合意願高，加上政府容積獎勵，都能加快整合速度。洪正雄也強調，公司所有海砂屋案件都有依法檢測，不可能造假，因為只要造假，整間公司就毀了。
談到虛坪政策調整，洪正雄表示，希望政府可以想好配套措施，若是車位排除在公設之外，未來車位可能會變得很貴，最終還是會反映在房價上，對消費者、地主、建商來說都不利；至於北市府有可能將容積獎勵從255%調高到300％，洪正雄認為雖然有助於都市更新，但要通過中央同意，還是有一定的難度。
關於2026年，洪正雄直言，房市政策要適度放寬，水龍頭不打開，對於建商、購屋族都不利，可能還會影響選舉結果，呼籲政策制定要長期規劃，並想好配套措施。洪正雄認為，明年台北新案少，在剛需支撐下，蛋黃區房價還是穩固，呈現「量縮價穩」的情況。
資料來源：聖得福建設