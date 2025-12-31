我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭書瑤（如圖）感情動向備受外界關心。（圖／混血兒娛樂提供）

▲薔薔（左）追問郭書瑤（右）感情近況及性生活。（圖／翻攝自薔栗膠YouTube）

35歲藝人郭書瑤（瑤瑤）感情動向備受關注，近日她登上YouTuber薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，被對方逼問單身7年來的性生活，郭書瑤害羞招認完全沒有，薔薔傻眼問：「連親一下都沒？」她笑回：「只有在戲裡！」事實上，郭書瑤先前便透露原本有曖昧對象，可惜最後無疾而終，讓她無奈嘆：「八字都沒一撇，人家覺得有緋聞，就不想碰這樣的女生。」未來仍想找圈內人士。郭書瑤近日登上Podcast節目《薔栗膠》，談到感情近況態度大方，表示自己已經空窗長達7年，薔薔不一臉不敢置信地問：「所以7年都是沒人（性生活）？」並追問「連親一下都沒？掐個XX都沒？」郭書瑤震驚對方用詞之餘，下秒立刻回覆：「只有在戲裡！」薔薔再詢問郭書瑤是否有曖昧訊息？她搖頭表示都沒有，坦言自己喜歡的男生門檻太高，曾經也想著趁出國認識新對象，或是喝酒壯膽，但郭書瑤笑喊自己真的沒辦法，對於感情，心態保持得非常健全，沒辦法輕易與他人產生情感交流，讓一旁的薔薔十分驚訝！