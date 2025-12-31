我是廣告 請繼續往下閱讀

今日為2025年最後一天，柯文哲妻子陳佩琪特別發文回顧，認為今年是人生有史以來最難熬的一年，每次看到先生都是被上銬拖去北院，自己在公眾面前，不是默默掉淚要不就是嚎啕大哭，感嘆稱「常常在想不知有沒有機會看到明天太陽」。陳佩琪表示，今年是人生有史以來最難熬的一年， 每次能看到先生的場合，都是他被銬上手銬、拖去北院的相片，而自己每每出現在公眾面前，不是默默掉眼淚，要不然就是嚎啕大哭，「這一年常常想著自己不知道有沒有機會再看到明天的太陽」。陳佩琪說， 一個25年的重症醫師、8年的首都市長、 5年的創黨黨主席，竟莫名其妙被冠上圖利罪名抓去關了一年， 誠如那天他在黃國昌的造勢會上所說，「檢察官的理由是沈慶京和我見面出來後面露笑容，據此說這是兩人圖謀犯意的證據」。陳佩琪表示，衛生署以前拜託他寫器捐白皮書，他絞盡腦汁，前前後後修改了好幾年、寫了好幾版，完成後他自豪的說這可是曠世巨作， 是可以賣鉅額版稅， 但二話不說，把它無償交給衛生署、讓全台都可以使用，並表示沒有這個白皮書，窮人永遠無法得到器官移植的機會，但這樣的他，竟會被冠上圖利、貪汙的罪名，一整年被銬上手銬，豬狗不如的被在北所和北院之間拖行著，「人性黑暗，悲慘世界、生靈塗炭，竟活生生在21世紀的台灣上演」。陳佩琪也感嘆，法律實在叫人不懂， 站在ATM前就是財產來源不明，買辦公室、房貸隔年還清，就有貪汙嫌疑？換房讓全家有個安靜的生活空間，看房也是貪汙鐵證？這樣法院就要來搜索？檢察官隨便掰個理由，竟然法官也都同意了。陳佩琪反問，說柯文哲貪汙幾千萬，家裡的錢都是她在管的，請問貪汙的錢在哪裡？ 貪到哪裡去了？如今因為他的官司，已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，這樣還要說我們貪汙？現在最大的願望，也是自己明年的新年新希望，就是再找個有收入的工作來維持夫妻生計。陳佩琪說，看著國家四分五裂，誰都會痛心，想要執政、執政後想要連任是人之常情，柯常說要是自己有機會服務民眾，就會每天天一亮，眼睛一睜開，就開始努力工作直到晚上，這樣就好了，「但民進黨為何總是正事不幹， 滿腦子想要害人呢？」陳佩琪引述柯文哲臉書文章，「司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任，台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，將來司法也要用同樣的標準，去追究過去的候選人，還有去處理未來的候選人嗎？」