為響應政府打擊金融詐騙政策，富邦期貨與內政部警政署刑事警察局近日簽署《反詐騙專案合作意向書》，展現企業防制詐騙的決心，並致力於打造安全、可信賴的投資環境。此次合作將透過雙方情資共享與防詐宣導，強化攔阻詐騙，建立全民防護網。富邦期貨表示，如發現異常交易或客戶疑似遭受詐騙，將依法令規範適時提供情資予刑事局；刑事局也將分享最新詐騙手法與防制建議，協助富邦期貨提升風險控管與客戶保護能力。富邦期貨表示，近年詐騙手法不斷翻新，投資人面臨的風險日益增加，企業必須積極投入防詐工作，才能保障客戶資產安全。未來，雙方將共同推動防詐教育訓練與宣導活動，並結合刑事局「165反詐騙諮詢專線」資源，提升民眾防詐意識，建立全民防護網。富邦期貨已於官網設置「反詐騙宣導專區」，除完善揭示客戶查詢管道外，並提醒客戶注意投資風險及防範金融詐騙；製作防詐宣導素材並於櫃台輪播圖卡，強化現場提醒；創新推出「AI反詐騙歌曲」，結合音樂與科技傳遞防詐訊息；並推動「富邦期貨反詐大學堂」計畫，與大學合作線上課程，協助年輕族群辨識合法金融機構與詐騙平台。富邦期貨強調，此次合作不僅呼應政府打詐政策，更展現企業社會責任，期望透過跨單位合作與創新宣導，打造更安全的投資環境，共同守護投資人的財產安全。