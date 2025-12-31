LINE又傳出升級災情！近期LINE官方發出最新公告，指出目前Android裝置可能會出現「圖片、貼圖傳送失敗」的狀況，已查出原因與用戶將作業系統升級至Android 16版本有關，同時LINE官方還特別點名Google Pixel機型，是這次災情的主要受災款式。
LINE圖片、貼圖傳送失敗！官方認了有災情
LINE官方於12月24日在支援中心發出公告，表示目前透過Android裝置使用LINE應用程式時，可能發生以下災情：包含「無法傳送或接收影片、圖片」；傳送圖片後顯示「無法正常執行」的錯誤訊息；點選相機圖示後顯示「儲存空間不足」而無法使用；無法正常顯示或下載貼圖、表情貼、主題；以及開啟LINE應用程式內的相機時，畫面顯示全黑等狀況。
LINE表示，此無法傳圖片、貼圖等災情，起因於用戶將作業系統升級至Android 16版本，且主要發生於Google Pixel機型。目前問題尚未完全排除，LINE官方將在新版本推出時進行修復，請用戶耐心等候裝置端的軟體更新。
資料來源：LINE
