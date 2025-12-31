我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部回應中明確指出，台灣酷澎有相同違反勞權情況，但根據勞動部開罰紀錄，酷澎在過去2年遭台北市、桃園市查處因造假工時、未付加班費，違反《勞基法》，並開罰22萬元以上。

美國電商酷澎（Coupang）遭爆在韓國發生員工在2020年過勞死亡。勞動部今（31）日回應，不論是外商或本土企業，只要僱用勞工，都一體適用我國《勞動基準法》，違反工時或工資，具一定規模者，加重處罰。據《韓聯社》報導，「全國宅配勞動者工會」直指酷澎物流員工於2020年上班期間過世，酷澎創辦人金範錫竟教唆下屬銷毀證據，疑似要掩蓋過勞死事件，首爾地方警察廳將介入調查。勞動部仍忍不住嗆聲，酷澎在台灣設有多家子公司，不論是從事商品零售、支付服務，或是物流、貨運，只要有僱用勞工，勞動條件就必須完全依法辦理。《勞基法》規範，每天工作時數原則上不得超過12小時，每月加班時數原則為46小時，雇主不能讓勞工違法超時工作。特別要強調的是，如果勞工因健康或其他正當理由，無法配合加班，雇主也不能強迫。另外，法律也明定，雇主一定要逐日、「核實」記錄勞工的上下班時間，而且要記到「分鐘」為止。不管是沒有記、記不實，或是加班超過上限，依法都會處以2萬元以上100萬以下罰鍰；如果是未置備出勤紀錄，則是裁處9萬元以上45萬以下罰鍰。勞動部點名，酷澎是一家在國內實收資本額超過新臺幣1億元之公司，若發生違反工時、工資等重要勞動規範的情形，依據本部訂定的「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，地方政府可以依法加重裁處，也就是最高裁罰新臺幣100萬元，可以再加重至法定罰鍰上限的一半，也就是最高150萬元，而且都會公開事業單位及負責人姓名。最後，勞動部對酷澎在台灣的勞動問題，立場只有一個依法監理、嚴格把關，不會因為企業規模大、是國際品牌，就放低標準；我相信規模越大的企業，絕對有能力在台灣遵守法規，以期待企業可以將勞動者視為最重要的資源，將保障勞工的健康與權益，列入經營的首要指標。