2025年的最後一天，民眾黨立委黃國昌，宣布推出個人寫真集，並開箱個人辦公室「新北戰情室」，引發熱議。對此，媒體人吳靜怡在臉書發文火力全開，直指「寫真集」一詞會讓人聯想到柯文哲硬碟中被檢調扣押的「Women」資料夾，批評黃國昌在2025年最後一天做出此舉，本質上是在揶揄柯文哲以獲取聲量；狠酸黃國昌與其出實體書，不如出「數位USB版」，方便讓柯文哲存入硬碟，或讓支持者掛在脖子上隨身珍藏。吳靜怡砲轟，黃國昌開箱辦公室命名為「新北戰情室」是抄襲，並質疑明年二月轉型「全職網紅」，是為了大賺抖內。她強調，新北市民需要的是實質的政策白皮書，而非自比猛男月曆的寫真集，批評黃國昌端不出政策肌肉，只能賣賣身拍肌肉，並質疑其帶領「五金釵」另闢據點，有在新北自立黨中央、與台北分庭抗禮的意味。觀察民眾黨內權力布局，吳靜怡指出，柯文哲已開始透過拜會立法院，及前往南部助選來拉抬聲量，試圖穩固「老母雞」地位。她認為，黃國昌始終無法取代柯文哲，成為民眾黨的太陽，無論聲勢再大，最終在柯文哲的權力結構中，恐怕也只是「Men」資料夾裡的一本寫真集罷了。