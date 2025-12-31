我是廣告 請繼續往下閱讀

各式AI製作的影片在社群網路風行，一部分是AI「原創」內容，大多以無厘頭和誇張畫面吸引觀眾注意。另外一類則是透過AI工具魔改二創經典影視，像是孫悟空拿機槍「物理」超渡妖怪、小龍女愛上老頑童周伯通等等，獵奇又狗血的劇情讓人噴飯，卻是往往邊罵邊看欲罷不能。對此，中國國家廣播電視總局表示，將針對AI生成的影視內容進行整頓管理，重點鎖定以經典名著的影視作品為素材進行「魔改」的AI二創，自2026年1月1日起，全面開展為期一個月的專項治理。綜合中國媒體報導，中國國家廣播電視總局今（31）日發布通知，預告開展「AI魔改」影片專項治理，批評部分使用者濫用AI工具，對經典影視、動畫片等內容進行顛覆性篡改、魔性解構與低俗化改編，「這些內容嚴重背離經典作品精神內核，擾亂網絡傳播秩序，助長侵權行為，危害行業發展，干擾未成年人形成正確文化認知和現實感知」。中國廣電總局表示，專項治理重點清理基於四大名著、歷史題材、革命題材、英雄模範人物等電視劇作品進行「AI魔改」的下列影片：一是嚴重違背原作精神內核和角色形象，顛覆基本認知，解構普遍共識；二是內容渲染血腥暴力、獵奇低俗，宣揚錯誤價值觀，違背公序良俗；三是存在對中華文化挪用、篡改的突出問題，導致對真實歷史時空、中華文明標識產生明顯錯位認知，沖擊文化認同。專項治理同步清理將少年兒童所熟知、所喜愛的動畫形象進行改編生成的各類邪典動畫。中國廣電總局要求網路平台落實主體責任，強化內容審核把關，清理違規內容，處置亂象突出的賬號，扭轉「AI魔改」視頻蔓延的不良態勢，為青少年健康成長營造良好網路空間。廣電總局將在之後總結專案成效，進一步研究制定綜合治理舉措，健全工作機制，保持治理的常態化、長效化。不過，有中國媒體指出，事實上廣電總局2024年底也曾針對AI魔改影片發佈通知要求整治，但顯然成效有限，這次專案是否真能帶來實質影響，仍待觀察。