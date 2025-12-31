我是廣告 請繼續往下閱讀

主題： 迎接新年第一跑．健康開啟新年度





迎接新年第一跑．健康開啟新年度 日期： 2026年1月1日（星期四）





2026年1月1日（星期四） 地點： 臺北市政府前市民廣場





臺北市政府前市民廣場 重要時程：



07:30 升旗典禮（自由參加，免報名）



08:00 路跑正式起跑





活動亮點： 現場邀請 YoYo家族 帶動跳，並設有創意市集與青年創業攤位。





起點： 市民廣場





市民廣場 路徑： 沿 仁愛路四段 向西行進





沿 向西行進 折返點： 敦化南路圓環前





敦化南路圓環前 終點： 回到市民廣場





▲為確保跑者安全，市府周邊與仁愛路將實施階段性管制，建議改搭捷運至「市政府站」。（圖／翻攝自台北運動吧）

管制時段 管制路段 / 範圍 備註 07:50 - 09:10 仁愛路四段（逸仙路至敦化南路） 僅封閉中央快車道，外側慢車道維持通行。 07:50 - 09:10 基隆路（1號道路） 配合賽道彈性管制。 持續至 1/2 12:00 市府路（松壽路至松高路） 因應跨年撤場作業，管制時間較長。

💡 小撇步：



車輛改道： 欲穿越仁愛路者，請改走 基隆路地下道 或 敦化南路 。





欲穿越仁愛路者，請改走 或 。 擴大引導： 仁愛路往北管制至忠孝東路，往南至信義路，避免車流誤入。





仁愛路往北管制至忠孝東路，往南至信義路，避免車流誤入。 停車調整： 府前地下停車場改由 松壽路出入口 進出。





完賽禮： 松山慈祐宮贊助大浴巾、精美獎牌、提袋及濕巾。



限定大獎抽獎：



特獎： 長榮航空亞洲不限航點經濟艙來回機票（2組）





長榮航空亞洲不限航點經濟艙來回機票（2組） 家電獎： Panasonic 無線吸塵器、全自動研磨咖啡機、奈米水離子吹風機等。





▲凡完成報名的路跑參賽者，除可領取豐富物資，更有機會抽中大獎：完賽禮： 松山慈祐宮贊助大浴巾、精美獎牌、提袋及濕巾。（圖／取自台北運動吧）

跨完年別急著睡！迎接中華民國115年（2026年）的第一道曙光，除了總統府前的莊嚴升旗，臺北市政府體育局特別舉辦「115年元旦升旗路跑」，邀請3,000名跑者用汗水與活力開啟新年度。本文特別整理路跑攻略懶人包，包含活動流程、交通管制與完賽驚喜，助民眾輕鬆規劃行程。本次路跑全長約，路段平緩，非常適合親子同樂：為確保跑者安全，市府周邊與仁愛路將實施階段性管制，建議改搭捷運至「市政府站」。凡完成報名的路跑參賽者，除可領取豐富物資，更有機會抽中大獎：元旦當天台北市區活動眾多，除市府路跑外，總統府周邊亦有升旗典禮（04:30開放）及全館開放（09:00-16:00）。若計畫同時參與兩場活動，請務必預留足夠的移動時間並多加利用捷運系統。