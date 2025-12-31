跨完年別急著睡！迎接中華民國115年（2026年）的第一道曙光，除了總統府前的莊嚴升旗，臺北市政府體育局特別舉辦「115年元旦升旗路跑」，邀請3,000名跑者用汗水與活力開啟新年度。本文特別整理路跑攻略懶人包，包含活動流程、交通管制與完賽驚喜，助民眾輕鬆規劃行程。

🏃‍♂️ 活動核心資訊

  • 主題： 迎接新年第一跑．健康開啟新年度

  • 日期： 2026年1月1日（星期四）

  • 地點： 臺北市政府前市民廣場

  • 重要時程：

    • 07:30 升旗典禮（自由參加，免報名）

    • 08:00 路跑正式起跑

  • 活動亮點： 現場邀請 YoYo家族 帶動跳，並設有創意市集與青年創業攤位。

📍 路跑路線與距離

本次路跑全長約 3公里，路段平緩，非常適合親子同樂：

  • 起點： 市民廣場

  • 路徑： 沿 仁愛路四段 向西行進

  • 折返點： 敦化南路圓環前

  • 終點： 回到市民廣場

🚫 交通管制重點（務必留意！）

為確保跑者安全，市府周邊與仁愛路將實施階段性管制，建議改搭捷運至「市政府站」。

▲為確保跑者安全，市府周邊與仁愛路將實施階段性管制，建議改搭捷運至「市政府站」。（圖／台北運動吧）
管制時段 管制路段 / 範圍 備註
07:50 - 09:10 仁愛路四段（逸仙路至敦化南路） 僅封閉中央快車道，外側慢車道維持通行。
07:50 - 09:10 基隆路（1號道路） 配合賽道彈性管制。
持續至 1/2 12:00 市府路（松壽路至松高路） 因應跨年撤場作業，管制時間較長。
💡 小撇步：

  • 車輛改道： 欲穿越仁愛路者，請改走 基隆路地下道敦化南路

  • 擴大引導： 仁愛路往北管制至忠孝東路，往南至信義路，避免車流誤入。

  • 停車調整： 府前地下停車場改由 松壽路出入口 進出。

🎁 完賽好禮與幸運抽獎

凡完成報名的路跑參賽者，除可領取豐富物資，更有機會抽中大獎：

  1. 完賽禮： 松山慈祐宮贊助大浴巾、精美獎牌、提袋及濕巾。

  2. 限定大獎抽獎：

    • 特獎： 長榮航空亞洲不限航點經濟艙來回機票（2組）

    • 家電獎： Panasonic 無線吸塵器、全自動研磨咖啡機、奈米水離子吹風機等。

💡 貼心提醒

元旦當天台北市區活動眾多，除市府路跑外，總統府周邊亦有升旗典禮（04:30開放）及全館開放（09:00-16:00）。若計畫同時參與兩場活動，請務必預留足夠的移動時間並多加利用捷運系統。

更多活動詳情請至官方網站查詢： https://ec.7don.com.tw/event/27

▲凡完成報名的路跑參賽者，除可領取豐富物資，更有機會抽中大獎：完賽禮： 松山慈祐宮贊助大浴巾、精美獎牌、提袋及濕巾。（圖／取自台北運動吧）
