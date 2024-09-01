迎接2026年到來，許多民眾除了安排跨年行程，元旦一早參加升旗典禮更是熱血首選！為了吸引民眾共襄盛舉，總統府及各縣市政府紛紛祭出超吸睛的紀念品，包括台中限量的史努比置物盒、高雄的彩繪馬一卡通等。《NOWnews今日新聞》特別整理了元旦的由來冷知識，以及2026年全台升旗典禮的禮物領取攻略，讓您看熱鬧也能拿好禮。

▲總統府將於115年1月1日（週四）舉辦元旦升旗典禮，現場將發放限量小國旗，邀請全體民眾一起揮舞國旗、齊唱國歌。（圖／總統府提供president.gov.tw）
▲總統府將於115年1月1日舉辦元旦升旗典禮，現場將發放限量小國旗，同時也開放民眾參觀總統府。（圖／總統府提供president.gov.tw）
1月1日為什麼叫做「元旦」

1月1日被稱為「元旦」源自古代，「元」代表開始，「旦」原指太陽初升，合起來便是「一年開始的第一天」。不過，古代的元旦其實是指農曆正月初一，也就是現在的春節，直到1912年中華民國成立並採用西曆後，才將1月1日訂為元旦，農曆正月初一則改稱春節，此制度沿用至今。

元旦當天為什麼會放假？

1912年中華民國成立後，政府正式採用西曆，並將每年1月1日訂為「元旦」，象徵新年度開始，同時列為國定假日，一方面是配合現代國家行政運作與曆法制度，讓公私部門在新年第一天同步啟動；另一方面也具有辭舊迎新、凝聚社會共識的象徵意義，且元旦是全球最普遍的公共假日之一，多數採用西曆的國家皆放假。

台灣元旦舉辦升旗典禮的由來？

元旦升旗典禮這項傳統是從何時開始？中興大學教授袁鶴齡受訪指出，1979年12月16日，正值台美斷交1週年，許多民眾自發性到總統府參加升旗典禮，半個月後，也就是1980年元旦，總統府便正式舉辦第一次大型元旦升旗典禮，並延續至今。

▲2026年元旦總統府升旗典禮將邀請極地超馬選手陳彥博，偕60位醫護代表共同領唱國歌（圖／翻攝自陳彥博臉書）
▲2026年元旦總統府升旗典禮將邀請極地超馬選手陳彥博，偕60位醫護代表共同領唱國歌（圖／翻攝自陳彥博臉書）
2026年元旦總統府、台北、台中、高雄升旗小禮物

為了迎接2026年元旦到來，總統府、台中、高雄都在1月1日舉辦元旦升旗典禮活動，同時也會發放限量紀念品供民眾免費拿取，例如總統府元旦升旗禮物準備小國旗，台中有超萌史努比置物盒、高雄有限量發送彩繪馬一卡通。

總統府元旦升旗禮物－小國旗

◾活動名稱：115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動

◾元旦升旗禮物：小國旗

◾領取時間：1月1日上午4時30分起

◾領取地點：總統府廣場（台北市中正區重慶南路一段122號）

官方網站點此

▲元旦升旗活動規劃。（圖／總統府提供。）
▲2026總統府元旦升旗活動流程。（圖／總統府提供。）
台中市元旦升旗禮物－史努比置物盒、國旗、Hi8紋身貼紙、小國旗

◾活動名稱：115年台中市元旦升旗典禮

◾領取時間：1月1日上午6時起發放兌換券，6時30分開放領取

◾領取地點：台中市政府前廣場（台中市西屯區臺灣大道三段99號）

官方網站點此

▲2026台中元旦升旗典禮將發放限量5000份「SNOOPY史努比單層置物盒」，預計將會吸引一波排隊人潮。（圖/台中市政府提供）
▲2026台中元旦升旗典禮將發放限量5000份「SNOOPY史努比單層置物盒」，預計將會吸引一波排隊人潮。（圖/台中市政府提供）
高雄市元旦升旗禮物－彩繪馬一卡通

◾活動名稱：115年高雄市元旦升旗典禮

◾領取時間：1月1日上午6時起發放兌換券

◾發放地點：高雄市文化中心卡啡那文化探索館後方（高雄市苓雅區五福一路67號西苑）

官方網站點此

▲高雄元旦升旗典禮贈送限量5000張的特製版「一卡通」，以「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計。（圖／高雄市政府民政局提供）
▲高雄元旦升旗典禮贈送限量5000張的特製版「一卡通」，以「躍動高雄，智慧共榮」為主題設計。（圖／高雄市政府民政局提供）
資料來源：總統府台中市政府高雄旅遊網

