我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山田麻莉奈與梶原岳人（左）共同發聲明宣布結婚消息。（圖／梶原岳人IG@kajiwaragakuto_official、 山田麻莉奈IG@marina.yamada_324）

30歲日本女團HKT48前成員山田麻莉奈（Yamada Marina），因甜美外型深受粉絲喜愛，而她在2018年於團體畢業後轉型為聲優，曾為多部作品擔任配音。不料她今（31）日突然爆出雙重喜訊，宣布與聲優梶原岳人結婚，並已誕下孩子的好消息，火速引發熱議。山田麻莉奈與梶原岳人在今日雙雙發聲明宣布喜訊，「在此宣布我們已經結婚，並且家裡迎來了一位新成員」。兩人也坦承雖然還有不足之處，但想珍惜生命有限的時光，一起像家人般互相扶持。山田麻莉奈也感謝給予支持的粉絲，並承諾不管是做為母親，還是作為演員，都會更加努力工作回報粉絲。據悉兩人早在2022年就被拍到同居約會，但當時都未承認，直到今日才突然宣布結婚生子的消息。突然的好消息雖然讓粉絲都很驚訝，但也紛紛獻上祝福，「恭喜，要幸福喔～我永遠支持妳喔～」、「恭喜結婚，照顧孩子很辛苦，要加油喔」、「恭喜妳們結婚生子，擁有個充滿笑容的美滿家庭」、「要永遠幸福喔」等。山田麻莉奈在2012年加入HKT48，於2014年升格為正式成員，隸屬於Team H，是人氣成員之一。而在2018年4月從HKT48畢業後，山田麻莉奈便轉戰聲優界，加入crocodile事務所，參與多部動畫配音，代表作有《邪神與廚二病少女》皮諾、《弩級戰隊H×EROS》等，是從偶像成功轉型為聲優的代表人物。梶原岳人在2016年加入經紀公司後，隔年以《黑色五葉草》亞斯塔一角初次主演TV動畫，之後更是為多部作品配音，代表作有《炎炎消防隊》、《歌塑世界》、《アルゴナビスεpsilonΦ》、《古見同學有交流障礙症》等，還曾在2020年第14回聲優獎中獲得新人賞，是新生代聲優中的代表人物之一。除了當聲優外，梶原岳人也在2020年出道當歌手，為《黑色五葉草》第12季獻唱片尾曲〈A Walk〉。