▲《怪奇物語》出現穿幫的戲服，Netflix火速除錯，把有問題的運動服商標去掉。（圖／摘自Netflix）

▲《怪奇物語》諾亞施納普扮演的主角之一威爾，講了大段獨白出櫃，招來觀眾抱怨，IMDb該集評分還掉到全劇最低。（圖／摘自IMDb）

▲《怪奇物語》是Netflix最受歡迎的大戲之一，完結篇在北美各地戲院放映的場次，110萬張票全部售完。（圖／摘自IMDb）

Netflix王牌大戲《怪奇物語》完結篇即將在台灣時間元旦上午9點上架，歐美不少地區的觀眾跨年夜寧可宅在家也不出門、就想第一時間欣賞等待快10年的結局，紐約、洛杉磯等超過620間戲院的完結篇映演場、110萬張票已全部搶光，卻被眼尖觀眾發現，小女孩荷莉掙脫纏身的魔藤時，身上的運動衣出現劇中背景快20年之後才會誕生的logo，馬上被諷「未來穿越」，Netflix火速將之除去。《怪奇物語》在2016年夏天首播，很快就成為Netflix自製影集中最受觀眾歡迎、收視成績最佳的門面級大戲之一，最終季第5季在上個月底上架後，全球多國同時都上該平台收視冠軍，不料萬千劇迷期待完結篇，倒數幾集卻出現明顯的穿幫，還有情節安排上的失誤，破壞了觀眾心目中的評價。「來自未來的運動衣」還不是最嚴重的，主角之一威爾的出櫃告白甚至讓IMDb評分掉到5.4。由諾亞施納普扮演的威爾，第一季就被擄到顛倒世界中，後續幾季也都有不平靜的遭遇，編導其實陸續暗示他的性傾向，在諾亞本身公開出櫃後，威爾的性向也更昭然若揭，但編導在全劇倒數第2集，讓他講了一長串的關於性向獨白，觀眾明顯的不喜愛，單集IMDb分數為5.4（10分最高），創下全劇歷來最低紀錄。有許多人覺得這一段硬插進來，就讓人感到彷如覺醒文化下的產物，在整個劇情發展上，這一段完全非必要。連馬斯克都在社群網站上回應提出這種論點的留言，表示：「澈底的沒有必要，只是強迫一些只想欣賞純科幻故事的觀眾看下去。」有的評論甚至把這一集引發的議論，比擬之前另一齣名劇《冰與火之歌：權力遊戲》被罵「爛尾」的結局內容，很憂心長達兩小時8分的完結篇也會讓觀眾失望。雖然粉絲喜愛這齣戲，不代表他們沒仔細欣賞，「來自未來的運動衣」就是這樣被抓了出來。劇中年代設定為1987年，該款運動服品牌的logo卻到2005年才開始使用，確實是劇組的大失誤。另外也有人覺得，飾演威爾哥哥女友的娜塔莉亞戴爾，明明只是163公分的嬌嬌女，角色設定又從未受過軍事訓練，突然忽然變身為「女藍波」，抓起重型機關槍向軍營士兵開火還擊，而且命中率甚高，被網友嘲諷她有如「海豹突擊隊與『捍衛任務』約翰威克的混合體」，抨擊設定讓人出戲。儘管如此，《怪奇物語》完結篇戲院場的票都被搶光，證明再怎麼罵，廣大粉絲對戲還是充滿了愛。