▲Dora（左起）、唐綺陽、KID主持桃園跨年晚會。（圖／TVBS提供）

▲曹西平（如圖）本月29日睡夢中過世，噩耗震驚演藝界。（圖／公視提供）

資深藝人曹西平本月29日睡夢中過世，噩耗震驚演藝界，今（31）日主持桃園跨年晚會的藝人KID、唐綺陽和Dora（謝雨芝）談及此事，紛紛深感痛心，唐綺陽表示：「總比久病纏綿，他行動不自由來得好，我其實覺得他有福報」，相信對方離開世間沒有遺憾；與曹西平交情深厚的KID更是不捨，「他跟年輕人都很好！」會永遠記得其美好。曹西平離世得突然，唐綺陽得知當下十分錯愕，不過轉念一想，對方在睡夢中過世、無病無痛，或許已經是福份，「總比久病纏綿，他行動不自由來得好，我其實覺得他有福報！」並表示敬佩對方，一直真實做自己，相信曹西平是沒有遺憾離開的。而KID與曹西平過去時常錄影，大小節目都有2人打鬧互動片段，他感念對方，「曹大哥跟我們相處真的是蠻久一段時間，他是一個跟年輕人、跟前輩都很好的一個人，希望他在當天使的時候，還是那個我們熟悉的西平獸，皮馬寮醜八怪！」語氣不捨。