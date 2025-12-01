中央氣象署指出，1月1日元旦強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫明顯下滑，白天北台灣高溫約16度，中部、花東約21度，南部仍有26度，但夜晚中部以北低溫下探13度，南部約16度，南部日夜溫差可達10度。冷空氣影響將一路延續至4日，北部、東北部近山區恐出現6至10度的極端低溫；此外，明天北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，以及中部、花蓮約3000公尺高山，仍有局部降雪機率。
🟡今天的天氣：強烈冷氣團影響全台轉冷
元旦當天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫持續下降，其他地區晚起氣溫逐漸下滑。降雨方面，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢；桃園以北、東北部有短暫雨，東部、東南部有局部短暫雨，竹苗、恆春半島及中南部山區零星降雨，其餘地區及澎湖、金門多雲。氣溫方面，白天北台灣約16至17度，中部及花東21至24度，南部25至26度；夜晚中部以北及宜蘭約13至14度，南部及花東16至18度，寒意明顯。
🟡今天空氣品質：中南部污染物易累積
環境部空氣品質預報顯示，冷氣團影響下環境風場為偏北至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；跨年及元旦活動多，短時間濃度可能上升，彰化至雲嘉南沿海及台東局部地區，須留意揚塵影響能見度。
◼︎良好：竹苗、宜蘭、花東
◼︎普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
🟡明天的天氣：冷氣團持續凍到4日清晨
明天清晨持續受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，會一直持續到4日白天冷氣團稍減弱，氣溫回升，苗栗以南日夜溫差仍大。明天桃園以北、東北部有短暫雨，東部、東南部及恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴。清晨低溫預測中部以北、宜蘭及金門10~14度，南部、花東及澎湖12~16度，高溫預測北部及宜蘭14~17度，中部及花東18~21度，南部21~23度。
🟡一周天氣：冷氣團接連報到
5日開始有另一波大陸冷氣團南下，6日至7日持續影響，北部、東北部及東部偏冷，其餘地區早晚寒冷，苗栗以南日夜溫差大。5日至6日桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，其餘多雲到晴；7日降雨範圍縮小，僅東半部及恆春半島零星短暫雨。明天至4日清晨中部以北、宜蘭及金門低溫10至14度，南部、花東及澎湖12至16度，馬祖8至9度。5日到7日西半部、宜蘭及金門12至15度，花東及澎湖15至17度，馬祖10至11度。
資料來源：中央氣象署
