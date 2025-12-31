蔡依林（Jolin）今（31）日晚間在大巨蛋演出第二場，除了帶來震撼的歌舞表演，Talking也很幽默親民。面對許久未見的歌迷，她問候大家，也不改調皮本性，傳授粉絲如何利用現場灑下的「道具錢」來許願，讓全場4萬名觀眾趕快再看看地上，有沒有剛剛飄下來的道具錢。

▲邁入2026年，台灣演唱會市場開春就很熱鬧，從元旦假期的天后蔡依林（如圖）和天團五月天，到中旬的偶像團體Energy回憶殺，再到月底的甜心教主王心凌壓軸。（圖／凌時差音樂提供）
▲蔡依林今晚在大巨蛋演唱會，和粉絲談心，也分享招財祕訣。（圖／凌時差音樂提供）
回首去年！有想過今天會見面嗎？

Jolin在演出空檔停下來和粉絲談心，她看著滿場的螢光海表示：「去年有沒有想過，今年最後一天會跟我見面嗎？」她提到距離上次大型見面已有一段時間：「3年沒跟大家見面了，2023年我在幹嘛？過了蠻久時間。」雖然久別重逢，但她也感受到台下滿滿的熱情：「今年大家應該帶著很高的能量進來！」

而在演唱會中漫天飛舞的造型紙鈔也是一大亮點，Jolin看到台下粉絲搶得不亦樂乎，忍不住俏皮地問：「剛才有沒有搶了很多錢？」她壓低聲音故作神祕表示：「我跟你說一個小祕密，拿到錢可以許一個小願望。」

獨家傳授！道具錢的神祕用法

蔡依林建議歌迷不要隨手亂丟，可以把這份幸運保留下來：「可以寫下願望放在存錢桶，明年再拿起來看你寫了什麼。看有沒有長智慧、長肥肉都可以。或許哪天你會發覺，你存了很多愛給自己。」

隨後，為了測試全場歌迷的喉嚨熱度，JOLIN現場發動高分貝測試，並調皮地向樓下觀眾喊話：「怎麼覺得樓上的聲音比較大？」在確認全場準備好了之後，她隨即送上經典中的經典，笑稱這是「大家去KTV 都會唱的歌」，前奏一響起，全場立刻陷入萬人合唱〈妥協〉的感人氛圍中。

