中國解放軍29日宣布對台「正義使命2025」軍演，中共解放軍東部戰區發言人李熹今（31）日傍晚6時宣布，共軍東部戰區組織的「正義使命-2025」演習已「圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力」。對此，國防部表示，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制，但也痛批中共挑釁行徑危害區域安全。針對共軍宣稱其針對性軍演已「完成各項任務」，國防部今日表示，考量仍有相當數量共軍機、艦進入我應變區等因素，國軍秉「料敵從寬」原則，已完成相對性三軍兵力調整規劃，維持適切應變機制。國防部要求各級部隊，對於受應對敵情任務影響休假之官兵，應完成補休假規劃，並充分說明溝通、落實，期使部隊獲得適切休整。國防部強調，中共窮兵黷武的挑釁行徑，危害區域安全穩定，已受到國際社會民主友盟讉責。國軍將持續有節、有序、有管制地冷靜應處，堅定守護國家主權、民主自由及人民生命財產安全。